Las 10 crisis de refugiados ‘más olvidadas’ del mundo están en África

Las 10 crisis de desplazados «más olvidadas» del mundo están todas en África, indicó este miércoles el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) en un informe en el que destacó que por primera vez desde que se realiza este conteo todos los países que integran la lista son africanos y subrayó las diferencias sobre la falta de apoyo político y cobertura mediática que reciben estos éxodos masivos respecto al que ocurre en Ucrania.

El NRC publica una lista anual de las 10 «crisis de desplazamiento más olvidadas», basándose en tres criterios: falta de voluntad política de la comunidad internacional para encontrar soluciones, falta de cobertura mediática y falta de financiación para las necesidades humanitarias.

La clasificación de 2021 «refleja el fracaso crónico de los responsables políticos, los donantes y los medios de comunicación a la hora de abordar los conflictos y el sufrimiento humano en este continente», dijo el secretario general de la ONG, Jan Egeland, en un comunicado.

Aunque normalmente se incluye una gran proporción de países africanos (8 de 10 en 2020), 2021 es el primer año en el que «los 10 están en África», según el informe.

Al igual que el año anterior, la República Democrática del Congo (RDC), «un caso de manual de abandono, que aparece en esta lista por sexta vez consecutiva», ocupa el primer lugar, subrayó el NRC, según recogió la agencia de noticias AFP.

Sad but unsurprising that DRC tops this list. Congo is a textbook example of neglect. One of the worst humanitarian crises this century, yet there’s little aid, less conflict resolution & negligible media coverage of the waves of brutal attacks on civilians shattering communities pic.twitter.com/L6KbLjLDjS

— Jan Egeland (@NRC_Egeland) June 1, 2022