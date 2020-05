Las 10 definiciones de la ministra Ruiz Malec en el Conversatorio MG

La ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malec, participó del último Conversatorio organizado por Mundo Gremial sobre diálogo social y futuro del trabajo en Argentina.

Compartimos las principales definiciones de la funcionaria del gobierno de Axel Kicillof, durante el panel de debate integrado también por Juan Carlos Schmid (CATT), Pedro Furtado de Oliveira (OIT Argentina) y Martín Rappanelli (UIPBA).

1- “No podríamos atravesar esta crisis sanitaria y económica sin la historia de diálogo tripartita de Argentina. Es clara la fortaleza de nuestro país en ese sentido”.

2- “El diálogo social tripartito será muy importante para lo que viene, no sólo ahora sino también en la salida de la pandemia porque vamos a tener una situación muy compleja. Argentina tiene una particularidad, como todas las economías en vías de desarrollo, y es que tiene un sector informal que va a quedarse sin sus changas y trabajo, ahí el diálogo va a ser muy importante”.

3- “Hoy el diálogo social con cámaras y gremios es excelente sobre todo en materia de prevención para generar protocolos en salud y seguridad en el trabajo”.

4- “No es momento para desprenderse de trabajadores, ellos son el eslabón más débil y tenemos que protegerlos”.

5- El gobierno va a estar presente para mediar cuando haya diferencias. El trabajador es el eslabón más débil pero también tenemos una visión macro que la situación es muy compleja y queremos a ayudar a que se preserven los puestos de trabajo”.

6- “Gobierno, empresarios y trabajadores debemos juntarnos y poner los números sobre la mesa. En el fondo todos queremos lo mismo: que cuando se salga de esto, que los puestos de trabajo se preserven”.

7- “Hay que mejorar los mecanismos de trabajo hacia las pymes existe falta de institucionalización de cómo llevar adelante la situación cuando hay un conflicto o problema. Queremos instaurar un diálogo con ese sector de la economía, porque es un momento para ayudar”.

8- “La tarea del Ministerio es paliar las consecuencias de la pandemia y prepararnos para contener socialmente todo aquello que no contener por las vías administrativas, y el movimiento obrero tiene un desafió de acercarse a esos sectores que están fuera del empleo formal y que están sufriendo mucho”.

9- “La mayor dificultad que nos trajo a nosotros como gestión este escenario de Covid fue recuperar la territorialidad del ministerio de Trabajo. Las delegaciones estaban todas realmente devastadas. La provincia de Buenos Aires necesita no quedarse en La Plata porque el territorio es vasto y las realidades de los trabajadores y las empresas son muy distintas”.

10– “Debemos fijar un piso de derechos, teniendo como prioridad sostener empleos e ingresos, porque sino cuando salgamos de esto vamos a tener una carnicería, va a haber muchísimas presión a la baja, salarios a la flexibilización, a la desregulación. Hay que intentar que los derechos lleguen a todos y no bajar el piso”.

La entrada Las 10 definiciones de la ministra Ruiz Malec en el Conversatorio MG se publicó primero en Mundo Gremial.