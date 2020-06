Las acciones subieron impulsadas por el contexto externo y el BCRA logró tranquilizar el dólar – Télam

Las acciones y los bonos lograron un cierre de semana positivo impulsados por un buen clima externo que llevó a índices como el Nasdaq a tocar niveles máximos históricos, mientras que las últimas acciones del Banco Central lograron estabilizar la demanda de divisas y le permitió finalizar con un saldo positivo de US$ 300 millones en la semana.

En este escenario el índice de acciones líderes S&P Merval cerró con ganancias generalizadas y avanzó hoy 3,33% alcanzando los 45.128,75 puntos.

Las principales subas fueron las de Cablevisión Holding con un saldo positivo de 8,78%, Cresud 7,11% y Pampa 4,78%. Mientras que en Wall Street, los ADRs de empresas argentinas llegaron a marcar avances del 13,3% como fue el caso de Despegar y del 6% en Transportadora de Gas del Sur.

De hecho, el único papel que cerró en negativo en esa plaza fue el de YPF, con un -0,7%, en un día en el que se conoció que el juicio del fondo Burford contra la petrolera, por la nacionalización del 51% del paquete accionario en 2012, seguirá tramitándose en los tribunales de Estados Unidos.

Por su parte el dólar mayorista finalizó en $68,99; el oficial en $70,50 y el dólar CCL en $115,34.

El BCRA tuvo hoy una participación compradora por US$ 65 millones y acumuló algo más de US$ 300 millones esta semana y US$ 587 millones desde el viernes pasado.

“La semana fue muy positiva para los mercados de riesgo. En todo el mundo se observó un renovado apetito y los inversores se fueron desprendiendo de sus activos de renta fija a nivel global para buscar acciones”, explicó Christian Reos analista de Allaria Ledesma y Cía.

Este humor “contagió a los mercados emergentes, se vieron fuertes subas en Brasil y Argentina. Además hay renovadas apuestas a que finalmente el Gobierno llegue a un acuerdo amigable con una mayoría relevante de tenedores de deuda”, concluyó.

Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones, destacó el impulso de los mercados externos en la plaza local. “Esta semana no se puede analizar Argentina sin ver lo que pasó en los mercados globales”.

Hubo una fuerte recuperación de las bolsas en Wall Street, de hecho el Nasdaq está nuevamente en récord histórico borrando toda la caída que tuvo durante la pandemia. El corolario fue un muy buen dato de empleo donde se esperaba que se destruyeran 7 millones de empleos en los EEUU y al final se crearon 2,5 millones de empleos y esto terminó con el mercado muy fuerte en EEUU”, indicó el analista.

Además, destacó que desde el inicio de esta semana “se vio un flujo muy importante de capitales hacia los mercados emergentes, esto es para tomar los precios bajos que presentaban muchos activos, principalmente en Brasil y derramó para la Argentina”.

Martínez Burzaco precisó que este ingreso de divisas provocó que el real baje por debajo de los 5 reales por dólares y proyecto al alza a las acciones y los bonos brasileros.

“Esto también sucedió en la Argentina pero con menos fuerza y permitió más tranquilidad en el tipo de cambio oficial local permitiéndole al BCRA comprar algo de reservas”, reseñó.

Por su parte el consultor Martín Polo destacó que la característica de la semana fue la estabilidad cambiaria en base al mayor control de cambios que estableció el BCRA a partir del viernes de la semana pasada.

Para Polo la mejora en los datos de empleo de los Estados Unidos van “diagramando un mundo que va dejando atrás la cuarentena y el pánico”.

“De a poco el mercado financiero empieza a estar más optimista y eso le da mucho aire a todos los activos. Por eso hoy las bolsas estuvieron alcistas, los bonos se recuperaron aunque en Argentina un poco menos por el ruido que sigue haciendo el default”, agregó.