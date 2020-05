Las actividades que Alberto Fernández realizará en la provincia

Este jueves, Santiago del Estero recibirá la visita del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien retoma su agenda en el interior del país.

En diálogo con Noticiero 7, el gobernador de nuestra provincia, Gerardo Zamora dio detalles del cronograma de actividades junto al mandatario nacional.

“Estamos contentos de que pueda visitarnos el presidente. Estaba previsto que venga en marzo, en principio para inaugura el emprendimiento agroindustrial en el departamento Robles, pero la pandemia fue modificando toda la agenda presidencial, las prioridades; pero bueno en esta semana nos avisó que podía retomar su agenda y nos visitará por lo que nos llena de satisfacción”.

“Primero estaremos cerca de Fernández para inaugurar la planta Mega Alfalfa Argentina S.A, luego pasaremos a Capital en helicóptero para las obras de un sector de la red cloacal y finalmente al colegio Centenario”, aseguró el gobernador.

El gobernador mencionó que en el Colegio Centenario, el presidente y sus ministros que lo acompañarán, harán anuncios de más obras en Santiago.

“Seguramente allí se anuncie algunas cuestiones sobre Argentina Hace de algunos municipios santiagueños. También me informó el presidente del ENACOM, del cual depende Arsat, que se estaría concretando un convenio de aporte de aporte no reintegrable para terminar la fibra óptica provincial, con lo cual tendríamos internet de banda ancha en todas las escuelas de la provincia, también en todos los hospitales para telesalud y todos los sectores públicos. También el ministro me dijo que existe la posibilidad de un financiamiento para algunas obras en el norte del país de agua potable”.

“Será la primera visita oficial a nuestra provincia, ya que la última vez que vino (octubre de 2019), fue como presidente electo, hacía poco que había ganado las elecciones, por lo que recibir al presidente en ejercicio será todo un honor”, agregó Zamora en alusión al presidente que vino el año pasado para inaugurar el Centro Integral de Salud Termas de Río Hondo.

La cloaca máxima y el reinicio de la obra del colegio Centenario

“Las dos obras, la red cloacal y el colegio Centenario, al igual que el acueducto Simbolar-Añatuya, que es muy importante que va a llevar agua a Añatuya para solucionar por un tiempo largo el abastecimiento de agua, fueron gestionada en el gobierno nacional anterior. Hay un problema para iniciar la cloaca máxima, y eso estamos destrabándolo y el presidente viene a interiozarse sobre ese tema porque hay un problema de financiamiento de esa obra”, destacó el gobernador.

Zamora aclaró que el presidente será quien reinicie las obras del colegio Centenario que quedó paralizada desde abril del 2019.

“No viene a visitarla, viene a reiniciarla, cuando nosotros firmamos la obra del colegio Centenario fue con aporte bipartito, o sea 30 por ciento la provincia y 70 por ciento fondos nacionales. Se acordó después de adjudicarse la obra mediante una adenda, porque en el 2017 no tenía fondos el plan Belgrano, que era el que iba a aportar el 70 por ciento, que la provincia durante el primer año aporte el 30 por ciento; así lo hicimos y luego la empresa siguió trabajando llegó hasta el 41, 42 por ciento de la obra, pasó el 2018, llegó el 2019 y en abril de ese año, la obra del colegio Centenario que es de público conocimiento, está paralizada. El gobierno nacional de ese entonces no puso ni si quiera el 11 por ciento de avance dentro de sus responsabilidad porque el plan Belgrano nunca tuvo fondos. El contrato prácticamente quedó en punto muerto, la Nación debiéndole plata a la empresa contratista, los chicos todavía distribuidos por el resto de las escuelas y la obra paralizada”.

Con respecto al acueducto agregó: “El mismo problema teníamos con el acueducto Simbolar-Añatuya, que también era con fondos provinciales y nacionales. Justo un par de días antes de que se declarase la cuarentena, estuve con el ministro de Obras Públicas, Katopodis hablando de estas dos obras. Por suerte esa obra esta reiniciada”.

Acueducto Simbolar-Añatuya.

Sin acto ni recepción en el aeropuerto

“Voy a quedar debiendo invitaciones a todos los intendentes, legisladores, funcionarios, representantes de organizaciones no gubernamentales, instituciones de la cultura, vecinos, dirigentes, militantes, gente común que les hubiera gustado saludar al presidente. Prácticamente vamos a acompañar al presidente muy pocas personas, la comitiva manteniendo el distanciamiento social. Si alguno piensa que se puede llegar o transitar, no lo va a poder hacer porque no habrá ni actos públicos ni recepción en el aeropuerto”, dijo Zamora ante la inquietud de los santiagueños por la visita de Alberto Fernández.

No habrá actos públicos.

La visita a Santiago en medio de la deuda externa y la pandemia del coronavirus

El gobernador manifestó el apoyo de Santiago hacia Alberto Fernández en este difícil momento del país y el mundo.

“Todo nuestro apoyo al presidente por esta fuerte cruzada que está llevando en dos aspectos: la discusión por la deuda externa con los bonistas tenedores de una deuda impagable en este momento pero que hay voluntad de pago y ojalá llegue a buen puerto para que tengamos un país con mejores perspectivas y dentro de la comunidad internacional quisiera ver a la Argentina. Y también por supuesto frente a esta pandemia que está generando tantas muertes, tanto dolor e incertidumbre en todos los países de la tierra y que el presidente ha afrontado con una visión y una convicción muy clara de darle prioridad a la salud de los argentinos. Nosotros y todos los gobernadores, distintos sectores políticos que componen la vida institucional a estas dos decisiones del presidente. Esto también lo vamos a ratificar en su visita”.

Agradecimiento a los trabajadores de salud y seguridad

“Quiero agradecer a los equipos de salud y seguridad que son las dos primeras líneas que están trabajando junto con muchos otros sectores, que estamos avanzando tanto que aún apareciendo casos casos los podemos controlar, y ante la menor duda tomamos decisiones que no son fáciles, que implicar un despliegue de gente y la incomodidad de todos los hermanos de Villa Salavina. Quiero aclarar que no es culpable aquel que se infecta de coronavirus, nadie quiere infectarse al contrario hay que cuidarlo. Si puede ser irresponsable aquel que no cumple con el aislamiento esté infectado o sea un caso sospechoso, que ha venido de un lugar de circulación del virus, sea el extranjero u otra provincia”, destacó Gerardo Zamora en alusión al trabajo día a día en Santiago por la pandemia.

Fuertes controles en la provincia por la pandemia y mensaje a los santiagueños

El mandatario provincial se refirió al coronavirus en Santiago del Estero, haciendo hincapié en los estrictos operativos ante casos sospechosos.

“Es tan fuerte el trabajo que hacemos que de los 21 infectados que tenemos, hay 14 dado de alta con doble hisopado negativo y quedan 7 que están totalmente aislado con buen estado de salud. Incluso algunos que lo hemos descubierto con este impresionante trabajo que se lleva adelante de todos los sectores involucrados, o sea se descubrieron bajo la prevención, son totalmente asintomático pero estamos haciendo una gran cantidad de testeos e hisopados y eso nos permite llevar un control, que no significa que el virus no pueda circular en forma masiva, pero esta controlada su trazabilidad. Al igual que en Selva en su momento, Villa Salavina se mantiene aislada con alrededor de 80 policías y la gente colaborando. Vamos a tratar de que no le falte nada a esa población”.

“Vuelvo a decirle a todos los hermanos santiagueños, esto va a tener resultados si es que tomamos conciencia todos, y el éxito está en el cumplimiento de cuidarnos entre todos”, culminó.