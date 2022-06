Las afganas enfrentan ‘problemas mentales y físicos’ tras perder sus derechos con los talibanes

Tras 20 años de libertades, las mujeres y niñas afganas enfrentan «problemas mentales y físicos» por la progresiva pérdida de derechos que supuso la instalación el año pasado de un nuevo Gobierno talibán en el país, denunció la Organización para Fortalecer el Bienestar de Mujeres y Niños de Afganistán (Awcswo), defensora local de la igualdad de género y las infancias.

«Las mujeres y niñas afganas perdieron con la vuelta de los talibanes todos los derechos ganados durante 20 años y están sufriendo problemas mentales y físicos», dijo a Télam Mariya Ghafoory, responsable del área de mujeres en la ONG.

«Todos los días se alteran psicológicamente cuando piensan que volvieron al punto de partida», detalló.

Pese a sus promesas iniciales de respetar los derechos de las mujeres y no volver a la brutal represión de su primer Gobierno (1996-2001), los talibanes fueron instaurando poco a poco una serie de restricciones a las libertades femeninas, siendo la más reciente la imposición del velo integral.

A inicios de mayo, el líder supremo talibán, Hibatullah Akhundzada, decretó que las mujeres debían cubrir por completo su cuerpo y rostro en público y consideró al burka -que solo tiene una mirilla a la altura de los ojos- como la opción más adecuada.

En caso de incumplimiento, la norma sostiene que los «guardianes» varones serán reprendidos por las autoridades y podrían incluso ser encarcelados, mientras que las empleadas públicas serán despedidas.

Esta orden desató osadas protestas de mujeres en la capital, dispersadas inmediatamente por los fundamentalistas islámicos, y la oposición inicial de las presentadoras de televisión, que finalmente tuvieron que plegarse a la medida.

«El velo integral no es la cultura de Afganistán ni la del Islam», manifestó, por su parte, Ghafoory.

We want work, we want bread, we want education.

Today, brave and militant women once again stood up against the ignorant Taliban group, but this fight was answered with bullets.@GermanSRAP @unwomenafghan @EUAmbAFG @GFAfghanistan @CentcomDari @SR_Afghanistan @unafghanistan pic.twitter.com/w933MGDEX7

— Afghanistan Women And Children S.W.O (@AWCSWO) May 26, 2022