las armas sin registro que puedes armar en media hora en casa, no dejan huella y avivan la ola de violencia en EE UU

La Cámara Baja de Estados Unidos, de mayoría demócrata, aprobó este miércoles una iniciativa para reforzar los controles de armas de fuego. No obstante, es muy posible que no salga adelante en el Senado, ya que los demócratas tienen una estrecha mayoría en esa cámara.

El proyecto de ley contiene las medidas más duras para limitar las armas que ha aprobado en décadas la Cámara de Representantes. Propone aumentar de 18 a 21 años la edad a la que se pueden comprar rifles semiautomáticos y prohíbe los cartuchos de gran capacidad para balas, usados en Uvalde y Buffalo por jóvenes de 18 años.

También propone medidas para regular las ghost guns (armas fantasma) por carecer de número de serie y que son responsables de un creciente número de tiroteos. Pero, ¿qué son estas ghost guns?

Monte su pistola usted mismo en casa

Hablamos de armas de fabricación casera. Sí, de armas que uno mismo puede fabricar en casa con una impresora 3D o a partir de un kit con las piezas. Su precio medio es de unos 500 dólares, pero uno puede llegar a hacerse una pistola en casa por sólo 200 dólares.

La gente puede sentarse en el salón de su casa, acceder a un programa informático, enviar una señal a su impresora e imprimir una ametralladora que puede matar»

Lo resumía en la CBS el subcomisario de inteligencia y contraterrorismo de la Policía de Nueva York, John Miller: «Hoy en día, la gente puede sentarse en el salón de su casa, conectarse su ordenador, acceder a un programa informático, enviar una señal a su impresora e imprimir una ametralladora que puede matar a la gente. Eso es un problema».

Por ejemplo, @buyghostguns, que en su perfil de Twitter se anuncian así: «Creemos en el derecho del pueblo a tener y portar armas«:

Perfil en Twitter de una empresa de armas fantasma. TWITTER

Según la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EE UU (ATF), las armas fantasma está contribuyendo a un aumento de la violencia armada. Son un problema creciente. La razón está en que estas pistolas no están registradas y por lo tanto no se pueden rastrear. Ahora mismo, en Norteamérica la ley existente no regula la mayoría de las piezas.

Sin control ni registro

Pero es que además la persona que compra una ghost gun no está obligada a mostrar sus antecedentes (como sí lo están los compradores de armas en un establecimiento físico). No hay control: se entra en una web (hasta en Amazon se venden), se elige el modelo y se compra como si de una cafetera o un teléfono móvil se tratara.

Si se te considera mentalmente incapaz, la ley dice que no debes tener ningún tipo de arma de fuego. ¿Hacer una pistola fantasma? Nadie sabe que la tienes»

«Si eres un delincuente o se te considera mentalmente incapaz, por ejemplo, la ley federal dice que no debes tener ningún tipo de arma de fuego. ¿Hacer una pistola fantasma? Nadie sabe que la tienes«, dice el sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, en declaraciones a la NBC.

Según la ATF, fabricar un arma de fuego para uso personal es legal. A principios de 2022, el director en funciones de esta agencia, Marvin Richardson, lo reconocía: «Se puede comprar una caja de piezas de arma de fuego y se pueden ensamblar. He visto vídeos en YouTube en los que se ve a gente haciéndolo en un tiempo récord: 20 o 30 minutos». Es fácil de comprar y fácil de montar, como un mueble de Ikea, pero éste mata.

Lo dicen los números: la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EE UU sólo pudo rastrear menos del 1% de las aproximadamente 45.000 armas fantasmas recuperadas durante las investigaciones criminales que realizó entre 2016 y 2021.

‘Ghost gun’ o arma fantasma, a la venta en Amazon. AMAZON

En teoría una de las partes de cualquier ghost gun sí está regulada por la ley federal de armas. Es la llamada estructura o receptor inferior, que debe estar perforada. El problema es que los kits que uno compra online vienen con las brocas y guías para hacerlo. Y si no, siempre hay un tutorial en Internet.

Cómo controlar las pistolas fantasma

Los delincuentes no van a una tienda de armas a comprar legalmente un arma de fuego. Hay circuitos de venta ilegal de armas que ellos conocen. Ahora, si lo prefieren, pueden comprar una pistola fantasma por internet. Y como ellos cualquier americano medio que simplemente no quiere que el Gobierno sepa qué arma tiene en casa.

La ATF sólo pudo rastrear menos del 1% de las 45.000 armas fantasmas recuperadas en investigaciones criminales de 2016 a 2021

La nueva normativa que ha aprobado la Cámara Baja de Estados Unidos, pero que con casi toda seguridad no aprobará el Senado, propone que los kits de pistolas fantasma incluyan números de serie. Además, el vendedor tendría que tener una licencia federal, comprobar los antecedentes de los compradores y mantener el registro de esas compras durante todo el tiempo que dure su actividad (ahora sólo se piden 20 años).

Las armas fantasma han estado involucradas en varios tiroteos en escuelas. Fue el caso de Saugus (California), donde un joven de 16 años mató a cuatro personas o de otro tiroteo, también en California, donde un individuo usó un arma fantasma para matar a cinco personas. El hombre, de 44 años, tenía prohibido por orden judicial tener armas.