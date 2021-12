LAS BESTIAS DE NARNIA | 7 miradas

Ferdinand Amunchásteguy. Tal como se suceden los hechos en estos días, no sería impropio decir que muchos argentinos viven en Narnia, ese mundo mágico en el que viven las bestias y algunos animales hablan. Las razones parecen haber huido para dejar en su lugar las torpezas, y la grandeza ha decidido, sin duda, dejar la escena.

Cada vez parece alejarse mas la realidad, de la ficción que algunos insisten en hacernos pensar que se encuentra en el horizonte próximo, la pandemia concluyó de un día para el otro, y volvió la música, el fútbol y las convocatorias populares y mientras el mundo anuncia un endurecimiento de las medidas sanitarias, nosotros podemos recuperar la libertad y avanzar alegremente hacia el abismo, con la sonrisa dibujada en el rostro y una mirada tonta que escucha los ingeniosos juramentos que nuestros Legisladores introducen cada vez que debiesen, con seriedad, prometer desempeñar los cargos, para los que fueron elegidos, con dedicación y preocupación Contrariamente a lo esperado, la sociedad se ve sorprendida por las peleas que, entre los miembrtos de la oposición, ha nacido por los ambicionados cargos.Los que creyeron haber encontrado el modo de exponer su disenso con el Gobierno actual se ven ahora enfrentados al comportamiento mezquino de los que se atribuyen la victoria y el derecho de encabezarla. Esta situación que se advierte en otros ámbitos, también ha entrado en los pasillos de Talcahuano 550, en otro tiempo el “Palacio de Justicia” y hoy el denostado domicilio de la Corte Suprema. La demorada visita protocolar que el Ministro de Justicia debía realizar a los miembros de la Corte Suprema se onvirtió en el paradigma de lo que no debe ser. Con la insensatez propia de sus pocos años –debemos encontrar alguna explicación razonable a su descomedido accionar- el abogado Soria hizo saber que la reunión se había desarrollado en el terreno de los reproches que él le había dirigido al Tribunal, al que, publicamnente, cuestionó por todas sus actividades –tanto judiciales como de administración-. Su impulsividad le hizo olvidar que se encontraba frente a la cabeza de uno de los tres Poderes de la República y que su función, como miembro del Ejecutivo, es articular con ella y no pretender dirigir su actividad. Seguramente, para no abandonarlo en el marasmo en el que se había introducido, el Senador Parrili completó sus desafortunados dichos, sugiriendo que los Jueces debían ser sometidos a “un control ciudadano” y no durar en sus cargos por tiempo indeterminado. Siempre nos quedará la duda si el solicito y atento Senador ha leido la Constitución que nos rige –en la que se exponen las razones para la permamenencia en sus cargos de los Jueces, y el valor de su independencia-. O solo anuncia su vocación por generar una nueva, que se adapte mejor a sus deseos. O sea que el Estado actual se convierta en una suerte de regimen feudal donde una sola autoridad decida todas las cuestiones que afectan a su población. Lo ocurrido generó una nota de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional que, obviamente, hizo notar las caracteristicas del regimen Republicano que algunos Funcionarios parecen desconocer. De todos modos sin recurrir a las ayudas que se le acercaron desde todos los sectores –distintos del Ministro- la Corte emitió un fallo que favorece a la Provincia de Santa Fe y que impone a la Nación corregir el modo de concretar la coparticipación con esa Provincia. Una situación con la que expuso publicamente su vocación de ejercer el Poder que le adjudica la Constitución Nacional. Le queda aun, pese al torpe desafio lanzado por el Ministro, resolver sobre la constitucionalidad de la Reforma inroducida por CFK, cuando ejercía la Presidencia. Con respecto a la conformación del Consejo de la Magistratura. Y al oneroso cuestionamiento a la coparticipación que le fuera restada a la Ciudad por AF. Tampoco han pasado desapercibidos los movimientos del Juez Lorenzetti. Desde su desplazamiento de la Presidencia multiplicó sus intervenciones con los Tribunales inferiores, para consolidar un liderazgo que le reponga en el viejo cargo que tanto ansia recuperar,No pocos dejan de advertir la satisfacción que siente por el endurecimiento del trato de la Corte con el Ejecutivo que carece de interlocutores para reconducir la relación. Aunque aun no se ha resuelto la cuestión vinculada a la causa Hotesur-Los Sauces, trascendió que el Fiscal de Casación Villar mantendrá el recurso, al tiempo que el Juez Petrone –que podía dejar la Sala que entenderá en el tema para ocupar la Presidencia de la Cámara -lo que le correspondía-, declinó publicamente ante sus pares esa opción, con el propósito de ser de los que resuelva la cuestión que tan mal de animo trae a la Ex Presidente.