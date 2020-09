Las burlas por tomar por penes dos peces terminan con una fuente en Marruecos | Blog Mundo Global

A la izquierda, fuente de la República Argentina, en Madrid; a la derecha, la escultura de la polémica. En vídeo, el autor, en una entrevista en televisión. Santi Burgos / Youtube

Es probable que el autor, conocido artísticamente como Amigo, se inspirase en los delfines que saltan sobre la fuente de la República Argentina en Madrid. Esculpió dos peces en una glorieta del municipio de Mehdia, cerca de Kenitra, ciudad de 430.000 habitantes situada a una media hora en coche desde Rabat.

Y algunos internautas, al ver la foto, se inspiraron en dos penes enhiestos. Las risas fueron aumentando y el pasado jueves 17 de septiembre las autoridades de Mehda mandaron destruir los dos peces. Primero se adelantó un operario a base de martillazos, pero así no había manera de echarlos abajo. Fue necesaria la intervención de una excavadora.

Las redes sociales demostraron que si han ido perdiendo fuerza desde la Primavera Árabe de 2011 aún les queda pólvora intelectual para derribar estatuas. “¿Qué tipo de pez ha querido representar?”, se preguntaba un internauta. “Mientras unos ven una pescadilla frita nosotros solo vemos un homenaje al pez polla”.

El autor se lamentaba ante las cámaras del canal Chouf TV: “La estatua no estaba terminada. Yo quería ponerle una fuente, colores, luces y un sistema de animación musical. No entiendo por qué la gente juzga mi obra sin haberla visto terminada. Tenían que haberla cubierto hasta que yo la terminase”. Al borde de las lágrimas, declaró que se inspiró en una obra de Madrid. Aunque no especificó cuál. “He cambiado algunos detalles”, advirtió. “He invertido dinero y esfuerzo. Y ahora me hace daño ver que hay tanto odio hacia un artista marroquí”.

Las autoridades de la vecina Kenitra, donde gobierna el islamista Partido de Justicia y Libertad (PJD) se apresuraron a emitir un comunicado diciendo que no tenían nada que ver con el asunto: “La escultura no está situada sobre nuestro territorio”, se esforzaron por tranquilizar a sus electores.