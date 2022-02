las cinco claves del escándalo de Gabriela Michetti y Laura Alonso

En un segundo audio, la ex vicepresidenta agradecía la gestión de Alonso. «Y, pobre, está sufriendo como un condenado. Nada, me parece muy injusto y quería decirte que hasta que no lo veas (que lo ves el jueves que viene) trates en lo posible de no modificar ninguna cosa, de no profundizar o hablar de él como parte de una cosa corrupta porque no lo fue», dijo como para dejarle en claro cuál era su pedido.

El «amigo» de Michetti

A mediados de 2019, la justicia federal cerró una causa contra la ANSES iniciada en noviembre de 2016 por un informe a instancias del macrismo. La desestimación por inexistencia de delito no sería relevante si no fuera porque se trata casualmente del expediente sobre el que surgieron los audios en los que la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti le habría enviado a quien era la jefa de la OA Laura Alonso para que excluya y deje de investigar “a un amigo”.

En este caso el pedido para no investigar habría sido de la vicepresidenta de la NaciónGabriela Michettihacia un funcionario implicado en un caso en el que se ventilaban irregularidades en ANSES durante la administración kirchnerista, y diversas contrataciones, como por ejemplo en publicidad. Pero al parecer, uno de los implicados estaba vinculado laboralmente a Michetti. Ello surge de los audios en los que la exvice pide por ese funcionario “amigo”.

La denuncia

Las exfuncionarias macristas fueron denunciadas este martes en los tribunales federales de Retiro, en una presentación impulsada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten.

«Ello se puede corroborar de forma fácil y rápida accediendo al audio filtrado, donde se puede dilucidad con claridad a la exvicepresidenta ejerciendo a través de su persona una influencia indebida sobre la Ex Directora de la Oficina Anticorrupción a fines de socorrer a su amigo», sostiene la denuncia, presentada por Sánchez Kalbermatten.

La Oficina Anti-Corrupción investigará

El organismo que actualmente lidera Félix Crous inició un relevamiento interno para saber si efectivamente se alteró algo de esa investigación por la intervención de la entonces vicepresidenta de Mauricio Macri.

«Es una situación anormal y las características de esa situación dependerán de lo que encontremos cuando tengamos toda la información completa», dijo Crous después de que se difundieran los audios que Michetti le mandaba a Alonso para mejorar la situación de un agente de prensa que trabajaba para ella.

«Quiero ser muy cauteloso porque no quiero hacer consideraciones en abstracto y si bien se han difundido profusamente algunos audios, en mi caso particular me gustaría tener más información que además vincule inequívocamente esas situaciones que allí se aluden», subrayó el titular de la OA en diálogo con El Destape Radio.

Rafecas, el juez de la causa

El juez federal Daniel Rafecas quedó a cargo de la primera denuncia contra la exvicepresidenta Gabriela Michetti y la extitular de la Oficina Anticorrupción (OA) Laura Alonso por presunto «tráfico de influencias», a raíz de un audio sobre un supuesto intercambio entre ambas.