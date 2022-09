las claves para entender la fusión

En simples palabras, las transacciones serán agregadas a la blockchain (base de datos online de red distribuida en la que se registran las transacciones bajo la comunidad de pares, es decir, en la que no hay nodos -participantes- con diferentes jerarquías encontrándose todos en igualdad de condiciones) de Ethereum ya no como consecuencia de una competencia que permite a su ganador obtener una recompensa en criptomonedas, sino que será a través de un proceso aleatorio por medio del cual se eligen participantes que podrán validar (registrar) transacciones y obtener una recompensa por ello.

La pregunta que yace en esta nueva modalidad es ¿cómo se puede ser elegido para participar de este proceso? La respuesta es muy sencilla: se debe tener criptomonedas de ese proyecto y bloquearlas (es decir, dejar de disponer libremente de ellas) para obtener recompensas a cambio (esto se llama “staking”). Ahora bien, el proceso de elección es aleatorio, por lo que se trabaja con probabilidades, pero cuántas más criptomonedas del proyecto se tengan, más probabilidad se tiene de ser elegido.

Técnicamente, The Merge tiene dos etapas: una es Bellatrix y la otra París y se espera que las mejoras en Ethereum sean en términos de impacto ambiental, de seguridad y escalabilidad (cantidad de transacciones que se logran registrar en una blockchain, por ejemplo, por segundo)

Asimismo cabe recordar que, hace poco tiempo, se puso en marcha la conocida Beacon Chain de Ethereum, es decir, su futura red principal y de gestión. Al definirla como una red de gestión, es la encargada de gestionar las Shard Chains, que son aquellas redes dentro de Ethereum que serán paralelas a la Beacon Chain y que se espera que ayuden a mejorar la escalabilidad de la red.

Para simplificar la explicación, sería como pensar en que tenemos una base de datos principal donde registramos todas las transacciones, pero además, tenemos bases de datos paralelas que nos permiten registrar transacciones que luego se unen a la base de datos principal. Esto ayuda aún más a aumentar la cantidad de transacciones que se pueden registrar por el tiempo que se considere y brindará mayor economicidad a las mismas (es decir, que sean más baratas o menos costosas). Esta nueva fase de actualización se llamará Sharding (fragmentación) y se espera que suceda al tiempo de haberse ejecutado la fusión. Y si te preguntás qué cantidad de canales o grupos fragmentados habrá… 64 en total.

Finalmente, una pregunta muy común es si esta actualización podrá generar algún impacto en el precio de Ether (ETH) y/o en su volatilidad (fluctuación del precio). En lo que se refiere al precio, si The Merge se cumple satisfactoriamente, considero que el precio de ETH podría buscar una tendencia alcista, al menos, en el mediano plazo, teniendo presente la volatilidad que la misma podrá presentar en el corto plazo, algo como “comprar los rumores y vender la noticia” (o “buy the rumour, sell the news”), una frase muy utilizada en el mundo del trading. Ahora bien, no considero que The Merge traiga una menor volatilidad de este criptoactivo, pero si la certeza de un proyecto que continua la búsqueda de mejoras en el marco del crecimiento que tuvo en los últimos años y que espera seguir teniendo en el marco de la descentralización de las finanzas.

Docente del Plan Conjunto de Economía y Finanzas de UADE