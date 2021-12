las claves para una inclusión verdadera

Como persona con discapacidad visual la inclusión verdadera supone sentirme parte de la sociedad, acceder a oportunidades laborales, educativas, recreativas, poder expresar mis ideas con libertad, adquirir y generar conocimientos nuevos. En síntesis, vivir.

La inclusión no es algo que dependa solo de la sociedad o solo de las personas con discapacidad, es una construcción colectiva. Para que sea posible, es necesario que existan herramientas accesibles, oportunidades y confianza.

Las herramientas accesibles nos permiten acceder, aprender, compartir y generar conocimientos. La accesibilidad es un derecho y es transversal a los distintos ámbitos y aspectos.

Pueden ser recursos tecnológicos; espacios físicos adaptados para que todas las personas puedan en ellos estudiar o trabajar; explicar contenidos de formas diferentes en ámbitos educativos; implementar recursos accesibles en el trabajo, tales como herramientas de gestión de tareas o software que puedan utilizarse con lector de pantalla, subtitulado en las reuniones, etc.

Además de estas herramientas, es necesario contar con oportunidades para acceder a educación e insertarse en el mercado laboral para poder demostrar que somos tan aptos para ocupar lugares de responsabilidad como aquellas personas que no tienen ninguna discapacidad.

En el año 2019 Nahual IT brindó el primer curso de Testing para personas con discapacidad visual. Realizar esa capacitación me permitió comenzar a trabajar como Tester. Así vinieron nuevas capacitaciones relacionadas con accesibilidad (esto es, que los sitios webs y aplicaciones de organizaciones públicas o privadas, sean accesibles para cualquier persona con discapacidad permanente o temporal, o con alguna barrera cultural, idiomática, generacional, etc). En abril de 2020 nació el área de Accesibilidad en Nahual IT y, con ella, se formó un equipo de siete personas, de las cuales dos tenemos discapacidad visual y otra compañera, discapacidad auditiva.

En julio de este año Nahual IT confió en mí y me dio la oportunidad de coordinar el Área de Accesibilidad de la empresa.

Y aquí llegamos al último elemento y no por eso menos importante, la confianza. Es fundamental confiar en nosotros mismos y en los proyectos que llevamos adelante para que la sociedad confíe en nosotros.

Cuando todos estos factores están presentes construimos un mundo más inclusivo y accesible.

Yo pude, yo puedo. Y uno de mis principales propósitos (por eso me atrevo a escribir estas líneas) es demostrarles a otras personas con discapacidad que, si la sociedad nos apoya, si nos acompañan y tenemos la voluntad y la confianza en nosotros mismos, SE PUEDE.

Líder del área de Accesibilidad de Nahual IT