las claves sobre el caso de Gabby Petito

Es un caso con más oscuros que claros de momento, y eso tiene a la Policía y al FBI en vilo. El hallazgo de un cadáver en el estado de Wyoming (EEUU) que coincide con la descripción de Gabrielle “Gabby” Petito, la joven de 22 años desaparecida durante un viaje durante el pasado mes de julio en furgoneta por el país junto a su novio ha encendido todas las alarmas. Además, el joven regresó solo a su casa en Port North (Florida) y de quien no se tiene noticias desde hace días. Y se negó a colaborar con los agentes justo antes de esfumarse. ¿Cuáles son hasta ahora las claves del caso?

¿Qué ha pasado con Gabby Petito?

La joven, de 22 años, inició un viaje con su novio por diferentes rincones de Estados Unidos, y ambos lo estaban compartiendo por las redes sociales. En un momento dado fueron detenidos después de una fuerte discusión y a las pocas horas quedaron en libertad. Pero ha aparecido un cadáver en el estado Wyoming que resultó ser el de la chica. Mientras, se sigue investigando sobre el cuerpo y también acerca de las causas de la muerte.

¿Cuál es el papel del novio?

Brian Laundrie es el principal investigado del caso…pero no se sabe dónde está. De hecho, regresó del viaje solo y se negó a colaborar con el FBI, que ha registrado su casa en busca de posibles pruebas que le puedan vincular con la muerte de Petito. Tras no prestar ninguna ayuda -igual que su familia-, el joven se dio a la fuga y no se conoce su destino. Se trata de una fuga que puede hacer pensar que tiene vinculación directa con la muerte de su novia.

¿Dónde puede estar Laundrie?

El FBI ha recorrido por tierra y aire al joven en la Reserva Carlton de más de 10.000 hectáreas, un área boscosa cerca de North Port, después de que sus padres dijeran a los agentes que les había dicho que planeaba dirigirse a esa zona el día que marchó. Llevaba una sola mochila, por lo que los agentes pensaron que no podría llegar muy lejos. Ha pasado una semana desde su fuga y todavía no tienen pista sobre dónde puede estar.

¿Qué pistas hay sobre el caso?

Aunque ninguna sea todavía concluyente, hay varias pistas sobre el caso que pueden esclarecer el presunto crimen. Los agentes han investigado numerosos mensajes de Petito a lo largo de su viaje y algunos testigos llamaron al 911 para contar que habían visto a Laundrie golpear a la joven en plena calle. De momento, la autopsia del cuerpo encontrado todavía no se ha hecho pero la descripción coincide con la de la joven desaparecida. Si se confirma su identidad, Laundrie tendrá serios problemas.

¿Qué ayuda ha prestado la familia de Petito?

“Llamamos a Brian, llamamos a su madre, llamamos a su padre, llamamos a su hermana, llamamos a todos los números que pudimos encontrar”, explicó Joseph Petito, el padre de Gabby. Pero no han obtenido respuesta cuando ya han pasado meses desde que su hija se fuera de viaje con Laundrie. Durante el mismo, fueron arrestados y avisados tras numerosas peleas, además de interrogados por la Policía.