Las declaraciones de un histórico radical que dijo votará a Massa en el ballotage encendieron alarmas en JxC

La pregunta se la hacen los integrantes de Juntos por el Cambio desde que se conocieron los resultados de las PASO, pero la principal expectativa parece estar situada en aquellos que vienen de las filas de la Unión Cívica Radical. A quién van a votar en caso de que Patricia Bullrich no acceda a la segunda vuelta es algo que algunos responden por lo bajo y hasta el momento casi ninguno respondió públicamente. Entre las excepciones aparece el ex gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi.

El presidente de la Unión Cívica Radical de esa provincia dijo en las últimas horas que si se configura un escenario de balotaje sin la candidata de su espacio votará por el candidato oficialista, Sergio Massa.

«Vamos a que tener que convocar, tomar la decisión de inclinar (el apoyo) por un lado o libertad de acción, pero si (Bullrich) no está, vamos a tener que ir para el otro lado, vamos a tener que votarle a (Sergio) Massa«, manifestó.

Bullrich convocó a Larreta en la última semana previa a las generales.

Colombi descartó el apoyo a Milei

«Milei no, no comparto en lo más mínimo; si no es votarle a Massa sería votar en blanco, pero no comparto nada con Milei, no lo votaría«, manifestó el dirigente radical. Y añadió que «Massa ya sabemos lo que es, pero en estas situaciones vamos a estar eligiendo el mal menor».

Colombi sostuvo que «gane quien gane las soluciones no se van a ver de la noche a la mañana«.

Las declaraciones del referente provincial de la UCR cayeron como un balde de agua fría dentro de Juntos por el Cambio, que se esfuerza día a día por no responder cuál será la dirección que se tomará en caso de que la exministra de Seguridad no acceda a una eventual segunda vuelta y que eso quede reservado para Massa y Milei.

Eso lo confirmó este lunes el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR nacional, Gerardo Morales.

En una entrevista con La Red, dijo que Juntos por el Cambio no se plantea «ninguna otra hipótesis que Bullrich en la segunda vuelta electoral». «Estamos convencidos de que va a llegar, que somos los únicos que le podemos ganar a Milei y que somos la única fuerza política en condiciones de gobernar la Argentina», respondió.

Mientras, Bullrich se esfuerza por recuperar terreno perdido y el fin de semana anunció una medida que tuvo un fuerte golpe de efecto: dijo que el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta será su jefe de Gabinete en caso de acceder a la Presidencia. Y este lunes hizo lo propio con el ministro de Salud Fernán Quirós, a quien quiere en Salud.

De ese modo, la candidata a presidenta busca que no se escapen votos por izquierda que bien podrían estar dirigidos a Massa. Es por eso que las declaraciones de Colombi despertaron tanto revuelo interno.

