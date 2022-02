‘Las disyuntivas no eran muy distintas a las de hoy’

Catamarca. Alberto Fernandez en el 76° aniversario del primer triunfo electoral de Perón (Foto Presidencia)

El presidente Alberto Fernández evocó el jueves, desde Catamarca, el 76° aniversario del primer triunfo electoral de Juan Domingo Perón y advirtió que «las disyuntivas de 1946 no eran muy distintas a las de hoy», al tiempo que aseguró que este año el país «recuperará la normalidad» que la pandemia de coronavirus «prohibió tener».

En su calidad de titular del Consejo Nacional del PJ, Fernández encabezó un acto en la sede del peronismo de Catamarca junto al gobernador local, Raúl Jalil, y la exmandataria y vicepresidenta quinta del partido, Lucía Corpacci, entre otros dirigentes y referentes del justicialismo.

En su discurso, el mandatario planteó que «las disyuntivas de 1946 no eran muy distintas a las de hoy», al señalar que «los argentinos de entonces tenían que resolver si Argentina seguía siendo ese granero del mundo, que le daba comida a ese mundo central, o si decidía industrializarse y desarrollarse«.

«La consigna era ‘Braden o Perón’. No era muy distinto a la consigna del presente», subrayó.

Como parte de su mensaje, Fernández afirmó que el país está dividido actualmente entre quienes apuestan por una «patria justa, libre y soberana», y los que «se conforman con rendirle cuentas al poder mundial».

«Sabemos que el mundo ha cambiado, pero en ese mundo tenemos un país que se llama Argentina, que tiene su propia dignidad, piensa en su propio futuro y es capaz de construir su propia igualdad y justicia«, subrayó.

Alberto Fernández en el PJ de Catamarca. (Foto Presidencia)

El mandatario hizo uso de la cita de Perón respecto de que «la organización vence al tiempo» y destacó que «los trabajadores lo entendieron, se organizaron en sindicatos y fueron esos sindicatos que permitieron que hasta el día de hoy se mantuviera viva la llama del peronismo».

Al trazar un paralelismo con el presente, Fernández afirmó además que la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner es que «siguió ampliando los derechos de los argentinos«.

También cuestionó al exmandatario Mauricio Macri, a quien le reprochó que «se fue corriendo al Fondo Monetario Internacional (FMI) y en un minuto y medio endeudó al país».

Por otro lado, el mandatario apuntó que la gestión del Frente de Todos (FdT) tuvo «sólo 99 días para poder trabajar tranquilos», antes de la irrupción de la pandemia, aunque ponderó que «la deuda con los acreedores privados fue reestructurada» en medio de la emergencia sanitaria.

«Ahora estamos negociando cabalmente con el FMI para tratar de preservar aquello con lo que me comprometí: garantizar que el acuerdo no traiga más desgracias para el pueblo argentino. El acuerdo no reforma el sistema jubilatorio, ni el sistema legal del trabajo; no trae tarifazos bajo su brazo«, enfatizó Fernández.

Tras afirmar que este año el país «recuperará la normalidad que la pandemia prohibió tener», el jefe de Estado ratificó que el miércoles próximo estará nuevamente en Catamarca para inaugurar el ciclo lectivo, porque, dijo, la «educación vuelve a pleno en Argentina».

Alberto Fernández en el PJ de Catamarca: «Las disyuntivas de 1946 no eran muy distintas a las de hoy» (Foto Presidencia)

Del acto participaron también los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja), y los ministros Juan Manzur (jefe de Gabinete), Eduardo «Wado» De Pedro (Interior), Aníbal Fernández (Seguridad), Santiago Cafiero (Cancillería) y Jorge Taiana (Defensa), además de la ministra de Gobierno bonaerense y vicepresidenta del PJ, Cristina Álvarez Rodríguez, y la diputada Victoria Tolosa Paz, entre otros dirigentes y funcionarios.

El 24 de febrero de 1946 se celebraron las elecciones presidenciales que tuvieron como ganador con el 53 por ciento de los votos al entonces coronel Juan Domingo Perón, que compartía fórmula con el dirigente radical Hortensio Quijano; frente a la fórmula de la Unión Democrática encabezada por José Tamborini, que era conformada por la UCR, partidos conservadores y de izquierda y tenía el apoyo de Estados Unidos.

Referentes del Frente de Todos conmemoraron en las redes sociales el 76° aniversario del primer triunfo electoral de Perón.

«El 24 de febrero de 1946 el pueblo trabajador sellaba en las urnas el apoyo brindado a Perón durante el mítico 17 de octubre. Sus ideas y su legado nos encuentran 76 años después nuevamente conduciendo los destinos del país por una Argentina más justa, libre y soberana«, publicó en su cuenta oficial de Twitter el PJ nacional.

El PJ bonaerense subió un video histórico del nacimiento del peronismo y destacó la frase de Perón: «Mi causa es la causa del pueblo, mi guía es la bandera de la Patria».

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, también recordó que «el 24 de febrero de 1947, un año después de su primer triunfo electoral, el Presidente Juan Domingo Perón proclama los derechos del trabajador«.

Alberto Fernandez junto a Insfrán, Quintela, Manzur, «Wado» De Pedro, Aníbal Fernández, Cafiero,Taiana, Cristina Álvarez Rodríguez y Tolosa Paz, entre otros dirigentes y funcionarios (Foto Presidencia)

Para la vicepresidenta primera del PJ nacional, Cristina Álvarez Rodríguez, hace 76 años «comenzaba una nueva historia en nuestro país: una Argentina con más justicia social, más derechos y oportunidades para todas y todos».

El gobernador formoseño, Gildo Insfrán, afirmó que «con la presidencia de Juan Domingo Perón, el pueblo argentino tuvo por primera vez derechos que significaron avances fundamentales hacia la justicia social«.

Para la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, con aquel triunfo «comenzaba así un nuevo camino para la Argentina: con justicia social, independencia económica y soberanía política«.

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, señaló que ese 24 es «una fecha muy especial para todo el pueblo argentino, donde se conmemora el primer triunfo del peronismo en el país».

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, escribió: «Gracias por hacer de nuestros derechos una realidad efectiva«. La diputada nacional Victoria Tolosa Paz consideró que «esa patria justa, libre y soberana es el horizonte que hoy nos guía hacía la salida de esta Argentina que pusieron de rodillas endeudándola».