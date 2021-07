LAS DOS CARA DE LA MONEDA

Ferdinand Amunchásteguy. Se ha convertido en una costumbre de los Argentinos -seguramente mala- hablar en forma genérica de los problemas que nos aquejan; nadie y todos parecen ser responsables de lo que nos ocurre, la «Política», la «Justicia», el «campo», los «policías», los «empleados públicos», todos sin rostro, resultan responsables de nuestros infortunios, de ese modo, tampoco hay que esforzarse en demostrar lo que se afirma, ya que, como un manto de ignominia, se cubre a todos los que integran esos núcleos a los que se atribuyen nuestros males.

Este mecanismo, casi perverso, permite formalizar una crítica vacía de contenido, que no aporta ninguna solución o propuesta, pero que genera angustia en una sociedad castigada en todos los ámbitos en los que puede serlo. Casi caprichosamente, se insiste en volver al pasado para realizar las críticas, sin asumir la realidad por la que atravesamos. Vuelve a la memoria una escena protagonizada por Ingrid Bergman y Humprey Bogart en la que él le pregunta que haría si volviese a nacer y, ella le responde con la sabiduría que está ausente entre nosotros, que no pierde el tiempo en pensar situaciones que no habrán de ocurrir.

Cierto es que no es inútil conocer las causas de los problemas -para no repetirlos-, pero lo que no puede soslayarse es que, estando donde estamos, las soluciones se construyen a partir de esta realidad y echar culpas a quien nos precedió no agrega nada a la posible solución, sin perjuicio del reproche que pueda hacerle la historia y la propia ciudadanía al valorar las respectivas gestiones. Este permanente regreso al pasado, ese continuo mirar hacia atrás, oscurece la mirada hacia el futuro que debiese ser nuestra meta.

Introducidos en ese error, nos vamos alejando de los usos que, quienes construyeron esta Nación, intentaron establecer como bases inmutables de una República. La utilización de las instituciones, en procura de obtener los resultados que se instalan como adecuados alcanzan a todos los sectores. En estos días, generó comentarios adversos, la decisión de la Jueza Capuchetti que resolvió archivar las actuaciones vinculadas a lo que ha dado en llamarse, vacunatorio VIP. Obviamente que quienes se pronunciaron contra lo decidido no repararon en ciertas características del mismo. En primer lugar, que el archivo no hace «Cosa Juzgada» sino que termina una investigación y la conserva a la espera de otros nuevos elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento del suceso que es su objeto, como también que la Juez sigue avanzando sobre los Funcionarios que intervinieron en los hechos respecto de quienes continúa la investigación buscando los elementos que prueben su incursión dentro de los límites del derecho Penal.

La extensa resolución, que se detiene a mostrar jurídicamente porque no puede encuadrarse el comportamiento de los vacunados -excepto cinco, respecto de los que se continúa la pesquisa- en el ámbito del reproche penal, efectúa sí, un duro juicio ético en el proceder de quienes se beneficiaron con la singular decisión de establecer un privilegiado sistema de vacunación para unos y no para todos. Posiblemente el error de quienes criticaron el fallo, sea la consecuencia de haber naturalizado que el derecho penal es una vía para reprochar los hechos del pasado con los que estamos disconformes y no el camino excepcional en el que el Estado ejerce el monopolio de la fuerza para evitar que se concreten conductas que previamente han sido definidas como delito.

Por esa razón, es que vemos multiplicados los procesos en los que , con el argumento de efectuar una interpretación progresiva -eufemismo utilizado para establecer vínculos entre normas penales y conductas que no se adecuan a las descripciones de los hechos prohibidos- pretende incriminarse a distintos individuos a quienes busca comprometerse frente a la opinión pública. Mal será la suerte de la República si este mecanismo de búsqueda del rédito político se instala como moneda corriente de la confrontación en ese campo.

Entre el Lawfare y la Justicia, solo existe el respeto. Respeto institucional por lo que representa el Poder Judicial en la estructura democrática de un país. Respeto que nadie parece privilegiar, ya que todos recurren a los mismos argumentos para demostrar su honorabilidad, que no transita por demostrar no haber cometido un hecho ilícito, sino por alegar ser un perseguido por sus opositores políticos. La realidad y la moneda tienen dos caras, las falsas también.