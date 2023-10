«Las dos opciones son muy malas para todos los argentinos» – NCN

Tal como hicieron Gerardo Morales y Martín Lousteau, el ex precandidato de JxC se despegó del apoyo de Patricia Bullrich y de Mauricio Macri al aspirante presidencial de La Libertad Avanza.

“Quiero ser bien claro ante ese dilema. Las dos opciones son muy malas para todos los argentinos. Es nuestra responsabilidad defendernos”.

Para justificar su decisión, el jefe de Gobierno porteño esgrimió críticas para ambos candidatos. Primero fue el turno de Sergio Massa, a quien equiparó con el kirchnerismo: “Es la reelección del populismo kirchnerista. Sigue dándole a la maquinita. Le da la educación a los Baradel. Seguir viviendo con miedo. Parche e improvisación. Siempre me enfrenté con el kirchnerismo. Me sacaron la coparticipación, fuí a la Corte. No hay ninguna posibilidad de que yo integre el gobierno kirchnerista. No me rindo a la posibilidad de construir un gobierno diferente. Voy a seguir trabajando incansablemente”.

Luego, sobre Milei expresó: “Es un nuevo populismo, un salto al vacío. No creo en la venta de armas, órganos, un desastres, la educación con vouchers, los ataques al Vaticano. Está en los bordes de la democracia. Construyó su carrera en base a las agresiones. Me trató de rata. Dijo que me iba a pisar con la silla de ruedas. Ahora, si yo creyera en sus ideas lo apoyaría. El problema es que no es bueno para el país. Por eso no puedo acompañar a ningún candidato que lastime a los argentinos”.

Como alternativa, el ex precandidato a presidente llamó a construir una oposición firme de cara al futuro: “Hay una tercera alternativa, que es trabajar para mantener a Juntos por el Cambio. Sé que se habló de rupturas, de peleas, eso no suma nada. Voy a pelear siempre para sostener la coalición. Cada dirigente que podamos mantener, es un freno más grande a cualquiera de estas alternativas. Es lo que elige la mayoría de Juntos por el Cambio. La CC, Confianza Pública de Ocaña, María Eugenia Vidal. Nuestros gobernadores, reunidos en estos momentos, con la misma posición, no podemos apoyar a uno u otro”.