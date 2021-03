Las duras respuestas de los Moyano al ataque del expresidente Macri

Hugo y Pablo Moyano salieron al cruce del expresidente Mauricio Macri que en declaraciones televisivas y en su libro los acusó de “extorsionar” a empresarios.

Los líderes sindicales, fieles a su estilo, no se quedaron callados y devolvieron munición gruesa: “Macri es un boludo asintomático”, disparó el mayor de la familia y exsecretario general de la CGT.

El sindicalista aseguró que Macri “dice disparates y estupideces”, al responder las críticas a su persona referidas por el expresidente en su libro “Primer Tiempo” y en una entrevista periodística que brindó el martes último.

“Es más de los disparates y estupideces que dice este señor, yo no quiero ofender pero es un boludo asintomático y lo pasan en el canal que ahora es de su propiedad gracias al esfuerzo y trabajo de toda su vida”, ironizó Moyano en referencia a una entrevista que el exmandatario brindó a La Nación+.

El martes, en esa entrevista, el expresidente señaló: “Los Moyano extorsionan, es una práctica habitual de Pablo Moyano. Son una de las causantes de que el país no puede crecer. Con extorsión, atropello y sobrecostos que tiene la industria del transporte, mucha gente no puede lograr que su producto llegue a otra provincia o al puerto para ser exportado”.

En respuesta, el líder camionero dijo este miércoles, en diálogo con Radio 10, que la presentación del libro fue convertida en un “zoológico por la cantidad de gorilas que había” y desmintió haber tenido una relación con el exmandatario: “Nunca tuve relación con Macri, eso es mentira”.

“Yo soy peronista de toda la vida y una vez me invitaron a un acto donde se iba a poner un monumento a Perón y fui”, contó en referencia al evento que compartió con Macri y Eduardo Duhalde, en octubre del año 2015.

En tanto, su hijo Pablo, secretario adjunto de Camioneros, afirmó que las críticas del exmandatario responden al rechazo de su gremio a la reforma laboral.

“Lo que diga este tipo me tiene sin cuidado, hay que preguntarle a los camioneros qué piensan de los Moyano, qué piensan de sus condiciones de trabajo, de sus ingresos”.

Estás declaraciones, Pablo Moyano las expresó en la entrevista radial en El Destape Radio, donde además agregó: “El tipo sentado, cómodo en su canal como si fuera estadista, como si hubiese sido uno de los mejores presidentes del país. Fue el presidente más inútil Que tuvo la democracia superando a De la Rúa“.

“No me va a perdonar este personaje siniestro que yo no le haya aprobado la reforma laboral, fui uno de los responsables de rechazarla. Ellos nos quisieron meter en cana, la mafia la aplicaron ellos a los que no coincidíamos con sus políticas o reformas, es de público conocimiento como apretaba a los jueces para las detenciones de algunos dirigentes”, sentenció Pablo Moyano en referencia a las causas armadas durante el gobierno de Cambiemos.