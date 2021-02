Las empresas ya redactan contratos de ‘sin vacuna no hay trabajo’ para obligar a los trabajadores a vacunarse de la Covid

Algunas empresas del Reino Unido han comenzado ya a redactar contratos de “sin vacuna no hay trabajo” (no jab, no job) para obligar a los trabajadores a vacunarse contra la Covid-19, a pesar de que es probable que estas acciones sean impugnadas en los tribunales por discriminación, egún ha publicado el rotativo británico Daily Mail.

La medida podría significar que tanto los futuros empleados como los actuales tendrían que tener la vacuna contra el coronavirus para trabajar en una organización.

Según las fuentes consultadas por el medio británico, se trata de empresas relacionadas con el ámbito sanitario, así como otras grandes sociedades internacionales, entre los que se encontraría un importante grupo energético.

Por ejemplo, Barchester Healthcare, grupo empresarial con sede en Londres y con más de 200 centros de atención sociosanitaria, ya ha advertido de que los solicitantes de empleo que se negaran a vacunarse sin razones médicas no serían contratados.

Po otra parte, según informa el diario británico The Guardian, la empresa de fontanería Pimlico Plumbers, que da empleo a unas 400 personas, ya está preparando nuevos contratos con una cláusula que obliga estar vacunado para acceder o conservar el puesto.

Sin embargo, los juristas tienen dudas de que obligar a trabajadores a vacunarse sea algo completamente legal. Expertos consultados por el diario británico han señalado que aplicar una medida de ese calibre puede abrir la puerta a que las empresas sean demandadas por discriminación, en un país en el que ni siquiera el Ejecutivo tiene la potestad de obligar a su población a vacunarse.