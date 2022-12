Las enfermeras británicas cumplen el segundo día de paro nacional en reclamo de aumento

Las enfermeras británicas cumplen una segunda jornada de huelga nacional, en un movimiento sin precedentes que amenaza con prolongarse en el tiempo debido a la falta de respuesta oficial al reclamo de mejoras salariales del sector.

Tras un primer día de huelga el pasado jueves, las enfermeras continúan con su protesta para conseguir un aumento sustancial tras años de ajuste en un sistema público de salud (NHS) con subfinanciación crónica.

En un Reino Unido con una inflación superior al 10% anual, el colectivo se convirtió en símbolo de una población que sufre el alto costo de vida y no se considera suficientemente respaldada por el gobierno.

We demand emergency funding for the NHS so staff can be paid properly.

If you are supporting @theRCN strikes today add your name to the petition#FairPayforNursinghttps://t.co/4FRs0EasHt

— Keep Our NHS Public (@keepnhspublic) December 20, 2022