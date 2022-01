Las especulaciones del mercado sobre el acuerdo con el FMI

Movió “un” casillero las tasas, solo para distraer. La medida relevante que tomó fue la eliminación, progresiva, de los Pases a 7 días y el nacimiento de las Leliq a 180 días. Todo este menjunje monetario solo apunta a forzar a que la liquidez bancaria continúe financiando al Tesoro. O sea, dado que no hay “utilidades” (el BCRA no devaluó a lo Fábrega-Kicillof en 2021 y no tendrá megaganancias por este concepto) y los ATN están muy en el límite, además no abunda el financiamiento voluntario en pesos, ergo, no hay otra alternativa que seguir gestando mecanismos y creando fuentes para financiar monetariamente al Tesoro.

A propósito, ayer el BCRA confirmó la sospecha del mercado de que en la víspera de Año Nuevo, le giró otro “ayudín” al Tesoro por más de $203.000 millones (algunos economistas estimaban que iban a ser unos $300.000 M). Así el BCRA totalizó más de $1,7 billones de asistencia financiera al Tesoro, vía ATN ($913.000 M) y vía Transferencia de utilidades ($788.000 M). O sea, solo $300.000 millones menos que lo girado en el 2020 en crisis sanitaria y económica.

Una cauta expectativa generó la presentación de la negociación con el FMI frente a los gobernadores. Los más ingenuos esperaban ver “los números”. Lo cierto es que Martín Guzmán, además de buscar compinches en lo que se viene, blanqueó que todavía los separa un abismo en cuanto a las metas fiscales a las que aspira el FMI y las que accede el Gobierno.

Por eso los “bonos” votaron ayer con un pulgar hacia abajo. Ya nadie descarta un incumplimiento con el organismo dado el exigente calendario de los próximos meses. Antes esa probabilidad era muy cercana a cero, hoy ya no lo es para el consenso. Pero parece que los “optimistas” siguen atados, o rezando, a la señal que dio el Gobierno al haber cancelado el último vencimiento de u$s1.855 millones.

Consideran que esto es un claro indicio de que tarde o temprano Alberto cree que habrá acuerdo. Parece una apuesta a un solo pleno. Por lo pronto los consultores locales, descartan híper, pero no nuevos episodios de crisis cambiaria con correlato inflacionario, hasta tanto se despeje el acuerdo con el FMI. Advierten que “si el tira y afloje” se extiende por demás, el riesgo en el corto plazo es que la brecha “hablará” porque hay una posición crítica de reservas y la inflación escalará otro peldaño.

Mientras tanto en las costas uruguayas los financistas solo se preguntan cómo se llega al acuerdo con el FMI, con qué nivel de reservas, con qué nivel de brecha e inflación. Pero estos interrogantes no los distraen de la serie de eventos que renacieron en el este.

Con menor intensidad o grandilocuencia pero con agenda nutrida, más allá de las fiestas y encuentros farandulescos, entre los más comentados se destacaron el cocktail de apertura de la galería de arte Walden Naturae en Pueblo Garzón (con la muestra de Marcia Schvartz), el almuerzo en Fendi Chateau con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou, la comida en Fasano que tuvo como anfitriones a Delfina Blaquier y a Ignacio Figueras, el almuerzo de lanzamiento de Visa en La Huella, la Gala de la Fundación de Laetitia d’Arenberg, el almuerzo de La Mer en Las Cárcavas donde se lleva a cabo el torneo de tenis Pro Am. Lo más comentado fue la ganancia de Warren Buffet por su apuesta en Apple, más de u$s120.000 millones, al tocar los u$s3 billones de capitalización bursátil.