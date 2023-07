‘Las fake news fueron decisivas para implementar un gobierno fascista’ en Brasil

Foto: Pablo Añeli.

El presidente de Empresa Brasil de Comunicación (EBC), Helio Doyle, señaló este lunes que su propósito es «construir un sistema de comunicación pública plural, creíble y relevante para la población»; advirtió que «las fake news fueron un instrumento decisivo para la implantación de un gobierno fascista» en su país, en referencia al que encabezó Jair Bolsonaro; y consideró que «Argentina tiene una fuerte tradición en medios públicos sobre la cual queremos aprender en un marco de intercambio de experiencias».

Periodista de vasta trayectoria, docente y académico, Doyle fue designado al frente de la empresa que administra los medios públicos nacionales brasileños en febrero pasado por Lula Da Silva, quien durante la campaña electoral que lo llevó por tercera vez al Planalto se manifestó en favor de avanzar en la implementación de políticas que promuevan la «integridad informativa», entre ellas una regulación de las redes sociales para contrarrestar la masificación de las fake news y los discursos de odio.

«Lejos de defender la censura, queremos que las plataformas sean responsables por lo que divulgan. Tenemos un fuerte compromiso con la democracia y creemos que no se debe dar espacio a quienes pretenden derogarla», enfatizó el titular de EBC.

Doyle estará hasta esta noche en Argentina en el marco de una visita oficial al país con la intención de suscribir convenios de colaboración con la agencia Télam, Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos, que gestiona, entre otras, las señales Pakapaka, Encuentro y DeporTV.

A continuación, los pasajes centrales de la entrevista que Télam le realizó a Doyle:

Foto: Pablo Añeli.

– Télam: Durante la era política encabezada por el expresidente Jair Bolsonaro, hubo denuncias probadas de censura y persecución a diversas voces desde el sistema público de medios. ¿Qué desafíos, entiende, tiene la comunicación pública brasileña en la actualidad para revertir esa situación?

– Helio Doyle: La comunicación pública tiene muy poca tradición en Brasil. Es reciente; sus orígenes se remontan a TV Cultura, del estado de San Pablo. EBC fue fundada en 2008 (NdR: durante el segundo mandato de Lula da Silva) y en 2016 empezó una mala época porque lo que lo que había sido hecho hasta entonces fue prácticamente destruido. Ahora estamos reconstruyéndola. Por otra parte, yo diría la mayor parte de la población brasileña no tiene un entendimiento claro de lo que es la comunicación pública dado que está muy acostumbrada a la privada. Entonces, tenemos por delante un gran trabajo de concientización sobre la importancia de la comunicación pública en Brasil.

– T: ¿Cuáles son los ejes que deben edificar la comunicación pública de su país?

– HD: La pluralidad, la independencia, la credibilidad y la relevancia para la población. En eso estamos trabajando ahora. En lo que refiere a los temas de interés, son principalmente aquellos que no suelen ser tratados por la comunicación privada, como por ejemplo los Derechos Humanos. Nosotros tenemos que tratar esa cuestión, así como la diversidad, como la étnica y la de género, todo lo pluralismo que la sociedad brasileña tiene.

Además de eso, queremos que haya información verdadera. En los canales privados hay mucha especulación, información basada en off the record sobre la cual no se sabe quién lo dijo y si es verdad o no es verdad. Nosotros nos proponemos trabajar en la credibilidad de la información e implementar una programación que incentive la cultura, la educación, la ciencia, la salud. Esos son temas primordiales para nosotros.

– T: De alguna manera plantea volver a la fuente del ejercicio periodístico. ¿Qué protocolos se proponen llevar adelante para construir esa verdad que usted plantea y que a la vez obtenga el reconocimiento de ese público que debe, según sus palabras, ganar conciencia acerca de la relevancia de los medios públicos?

– HD: Queremos que los cánones periodísticos sean seguidos por nuestra televisión pública, por nuestra agencia pública de noticias. Las fuentes deben ser serias y la información, chequeada. Que los periodistas busquen la información, no se queden solo con las declaraciones. Queremos que certifiquen la veracidad de la información, incluso la gubernamental.

Foto: Pablo Añeli.

– T: Incluso con sus especificidades, América Latina está atravesada por un escenario común: una fuerte concentración mediática en manos privadas, tanto de capitales nacionales como transnacionales; la masificación de las fake news y la irrupción con fuerza de los discursos de odio. Esta problemática ha sido abordada por Lula en su campaña electoral, al punto que llegó a señalar que una de las deudas de sus dos Presidencias anteriores fue no haber avanzado en la regulación de los medios electrónicos. La cuestión también fue abordada por él en la reciente cumbre CELAC- Unión Europea, donde insistió en la necesidad de reglamentar las plataformas, sobre todo aquellas vinculadas a las redes sociales. Le consulto su mirada profesional y también en tanto presidente de EBC sobre este tema.

– HD: Nuestro desafío es construir una comunicación pública de carácter plural, independiente, con credibilidad, con relevancia para la población. Lo que pasa hoy en Brasil con las redes sociales es claro: son el principal instrumento de las fake news. Esto despierta una preocupación muy grande en Brasil porque las fake news fueron un instrumento decisivo para la implantación de un gobierno fascista, como el que tuvimos los cuatro años anteriores, en los cuales fueron decisivas las mentiras, las informaciones falsas, la degradación del sistema informativo.

Foto: Pablo Añeli.

El trabajo que hacen los fascistas en Brasil es desmoralizar a la prensa, a los periodistas. Nosotros queremos que haya un sistema privado fuerte, pero también un sistema público fuerte. Si se ven los canales noticiosos en Brasil, son todos con un mismo tipo de pensamiento, el neoliberal, la defensa de tasas de interés muy altas, como tenemos hoy por imposición del Banco Central, que es autónomo en Brasil, que está por sobre la determinación del Gobierno y que defiende una política económica que beneficia solo a algunos y en detrimento de la mayoría de la población.

Nosotros queremos mostrar la realidad, no queremos hacer un contrapunto derecha izquierda, gobierno Lula respecto a gobiernos anteriores. En general, hay mucha superficialidad en los periodistas del sistema privado. No van a fondo, no chequean la información, no explican el contexto en el cual se da una situación determinada y desconocen a gran parte de la población. Nosotros queremos dar voz a la mayoría de ella, a quienes son hoy marginalizados por la sociedad de consumo, a los pueblos originarios, a los negros.

– T: ¿Cuáles son los aspectos centrales de esa reglamentación que deberían tener las plataformas, sobre todo las redes sociales, para que aporten a la construcción de una sociedad plural, como usted señalaba?

– HD: El principal es que respondan ante la justicia por lo que hacen. No pueden estar por encima del Estado, de la justicia brasileña, que es lo que ocurrió en gran parte. No defendemos la censura; queremos que se responsabilicen por lo que dicen. Tenemos un fuerte compromiso con la democracia y creemos que no debe darse espacio a aquellos que quieren derogarla, a aquellos que defienden la muerte de personas y la violencia.