Las familias de Kosteki y Santillán unidas en el dolor y un mismo reclamo

Vanina Kosteki: «Las banderas de trabajo y dignidad de hace 20 años siguen vigentes»

Vanina Kosteki, hermana de Maximiliano, afirmó en su recuerdo que «la lucha por justicia hoy continúa» y consideró que los reclamos sociales que generaron aquella protesta social «hoy siguen vigentes».

«Las banderas de trabajo y dignidad de hace 20 años siguen vigentes hoy, como así también para las familias está vigente el reclamo de justicia para con los responsables políticos de la masacre de Avellaneda», subrayó Vanina Kosteki, en declaraciones a Télam.

Este domingo, al cumplirse 20 años de los asesinatos de los militantes sociales del MTD a manos de la Policía Bonaerense, tras una protesta social que comenzó al pie del Puente Pueyrredón y que concluyó con los dos crímenes, heridos de bala y detenidos, Télam conversó con Vanina.

A 20 años de los asesinatos de Darío y Maximiliano, ¿qué tiene para decir su familia?.

Veinte años es toda una vida y nosotros, como familiares de Maxi, lo que seguimos reclamando es el juicio y castigo a los responsables políticos de esas muertes. Más allá de que hemos tenido una justicia parcial con las condenas de (Alfredo) Fanchiotti y (Alejandro) Acosta, no es suficiente. Los responsables políticos hoy siguen estando en el Gobierno, siguen gobernando, y hoy siguen reprimiendo como lo hace Aníbal Fernández como ministro de Seguridad.

¿Quiénes son para ustedes los responsables políticos?

Son varios: (Eduardo) Duhalde, (Felipe) Solá, (Alfredo) Atanasof, (Carlos) Ruckauf, (Jorge) Matzkin, Juan José Alvarez, (Carlos) Soria, Luis Genoud y otros…

A 20 años de esos crímenes, solo dos policías de la Bonaerense fueron condenados y están presos…

Hoy tenemos solo dos policías presos, lo que no es suficiente para ningún familiar, no solo para nosotros. Es más, (Felipe) Solá mismo, cuando era diputado y hubo represión cuando se votaba el presupuesto de (Mauricio) Macri, él mismo dijo: «Yo, como gobernador, durante 8 años, sé que la orden la dan desde arriba hacia abajo», lo que demuestra que los policías no salieron solos ni para matar, ni para reprimir, ni para detener. Nos queda clarísimo que hubo una orden política para esos asesinatos y le decimos a la Justicia que nosotros no vamos a olvidar nada.

¿Cómo fueron estos 20 años para la familia Kosteki?

Muy duros. Perdimos a mi madre, mi hermana se ha quedado huérfana; tratamos de vivir nuestra vida lo mejor posible…Yo tuve un divorcio complicado, mi exmarido se llevó a mis hijos, estuve años sin poder verlos. No fueron solo años de pelear por Justicia por Maxi sino que también tenía que pelear por mis hijos, frente a una persona totalmente irracional; trabajar y tratar de seguir viviendo, ver cómo me prendieron fuego mi casa. Pero seguimos adelante, nunca bajamos la cabeza y siempre poniendo el pecho. Y hoy seguimos enfrentando todas las piedras del camino y seguimos reclamando Justicia por Maxi. Maximiliano estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pero con un reclamo que era justo, que fue salir a la calle a reclamar dignidad, no solamente para él sino también para sus vecinos. Maxi era un artista plástico, que lo único que quería era enseñar dibujo a los pibes del barrio y le terminaron truncando su vida.

¿Usted está militando en alguna organización hoy?

No, porque las organizaciones lo que hacen es abusar de los familiares y usarlos, entonces, nada… Me usaron un tiempo y, como me di cuenta, me fui alejando de ellos. Solo eso, un familiar de una víctima queda totalmente solo, no se pude confiar en nadie, ni en el Estado ni en las organizaciones, ni en nadie…

¿Usted se sintió usada por alguna organización?

Por supuesto que sí, porque hasta llegaron a falsificarme mi firma en expedientes judiciales.

¿Quiénes?

Los abogados del Partido Obrero (PO), la abogada Claudia Ferrero, me falsificó la firma en el expediente judicial en los Tribunales de La Plata para poder cobrar la indemnización por la muerte de Maxi.

A 20 años de la llamada «masacre de Avellaneda» se sabe cómo está hoy el MTD Aníbal Verón?

Después de los asesinatos de Maxi y Darío, el MTD se fraccionó en 20.000 pedacitos, con muchas fracciones. Ellos se dividieron en muchos pedazos. ¿Qué fue de la vida de ellos? Muchos siguen militando en distintos frentes políticos, otros son dirigentes, otros no son nada y otros funcionarios en la Municipalidad de La Plata. La gente sigue siendo pobre como siempre, pero los que dirigían la organización, hoy son funcionarios municipales.