¿Las Fiestas son sólo felices?

Esos mandatos son una guía y una opresión al mismo tiempo, los festejos son disfrute y obligación, encuentro y conflicto.

El mandato de ser feliz no debiera forzarte a la impostura de la felicidad.

¿Qué será ser feliz? Seguro que no es salir corriendo a comprar lo que no podes, a reunirte con quien no querés, a comer hasta estallar y tomar hasta desmayarte.

Las acciones con que te acercas a las fiestas, como poner las luces, preparar algo rico para recibir a la familia, hacer un regalo, tiene que ir preparando el terreno en el que la alegría puede surgir o no.

Si hiciste todo y no te sentís espléndido!!! ¡Tendrás tus razones!

Te cuento que antes del siglo 18 estaba mal estar contento, era libertino… poco serio… banal… y ahora en la era de los stores y reels de instagram está censurado estar mal!!!

Todavía estás a tiempo de pensar cómo queres pasar tus fiestas, a qué tradiciones y mandatos adherís, y cuales vas a dejar ir.

Mirá la vida con su sucesión de momentos, muchas veces lo amargo y lo dulce suceden al mismo tiempo. No te esfuerces tanto ni por ser feliz, ni por parecerlo. Que la vida real está toda mezclada.

Quizás el año pasado nos pusimos una meta, nos propusimos obtener algo más que lo que ya tenemos y ya logramos, eso nos induce a ir en una dirección, nos impulsa, nos da un norte, pero un año después es probable que en el mejor de los casos hayamos obtenido algo parcial, solo una parte de lo que nos propusimos. Entonces si este año te pones a hacer un balance personal, ¿Cómo lo haces? Si es como un ejercicio contable se vuelve impiadoso, y entra en una lógica ¿De gane o perdi?

Sin embargo hay otros modos de hacerlo, por ejemplo fijándote menos en cuanto lograste y mirando más como recorriste el camino que te tocó. Acordate que cuando tomaste decisiones no sabías cómo iban a resultar, sólo sabías que tenías un objetivo o un problema por delante, te imaginaste opciones, elegiste una sin saber cómo cambiaría la realidad que te rodea.

Cuando haces esa mirada del año que pasó, tratá de encontrar tres cosas para agradecer, sea para agradecer al universo por darnos una nueva oportunidad cada día, a un ser querido por algo que hizo por vos o a vos mismo por hacer algunas cosas bien.

No puedo dejar de nombrar el mundial… y no se donde ponerlo, este año es así, entonces le agrego “El futbol y la vida no son una suma de individualidades, son en equipo!”

Si te enganchas con los reproches y con lo que no pudo ser, hasta el pan dulce va a parecer amargo.

Te vas a encontrar con los que queres, bueno a veces con los que podés, recordá que no se juega la lealtad de tus vínculos en un solo día y porque tu hijo/a no puede cenar con vos o porque tu hermana eligió la familia de tu cuñado, no se termina la familia o el amor. No siempre podes estar con todos los que queres estar y eso no es una traición.

No estés tironeando, ni tirones a los que queres, no se puede estar en todas partes.

Celebra la vida, con lo que tiene de alegre y de triste.

Celebra con lo injusto y con lo sorprendente

Celebra con los ojos abiertos y la mente clara.

Celebra sin tener que avergonzarte de papelones porque tomaste de más.

Celebra con ganas de ser una vez más protagonista del milagro de un nuevo día y una nueva oportunidad de hacer, de elegir, de agradecer de construir un mundo mejor para los que vienen.

Felices fiestas.

Medico Psiquiatra (M.N. 77443) Presidente del capítulo Psicoterapias de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA)