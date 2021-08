las frases de la rueda de prensa de los talibanes tras tomar el poder en Afganistán

Los talibanes no quieren dar imagen de extremistas. Tras veinte años fuera del poder, saben que pueden necesitar cierto reconocimiento internacional. El portavoz Talibán, Zabihullah Mujahid ha asegurado que “el Emirato Islámico no busca venganza contra nadie, queremos asegurar que Afganistán no es un lugar de conflicto nunca más. No queremos repetir ninguna guerra”. En una rueda de prensa, Mujahid dio una serie de claves de lo que puede ser el Emirato Islámico, especialmente para las mujeres, que van a ser las grandes perseguidas del nuevo Gobierno. Aunque el portavoz se ha empeñado en mostrar lo contrario.

Afganistán vive sumido en la desesperación la irrupción en el Gobierno de los talibanes, un grupo que, en general, genera auténtico terror en la sociedad civil. De momento, los talibanes han prometido una amnistía general y que “respetarán los derechos de las mujeres dentro de los márgenes de la ley islámica”. Estas son las frases más destacadas de la rueda de prensa de Mujahid.