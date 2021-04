Las frases de Zamora: vacunación en Santiago, IFE provincial y mejora del Nodo Tecnológico

El gobernador dijo que si se pudiera comprar vacunas lo hubiera hecho. “Tenemos los recursos para eso, hemos cuidado nuestras finanzas y en este momento podemos sin ningún problema afrontarlo”.

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora encabezó la conferencia del Comité de Emergencia donde se informó sobre las nuevas restricciones que regirán para Capital y Banda a partir de este sábado, con el objetivo de calmar el número de contagios de coronavirus.

El mantario santiagueño, luego de repasar el decreto nacional, se abrió a las preguntas y dejó importantes frases con respecto al programa de vacunación en la provincia, el refuerzo al sistema de Salud y el acompañamiento a los sectores más afectados ante estas medidas.

Además habló sobre la falta de vacunas en el país y destacó que Santiago está en condiciones de afrontar una compra de dosis en caso de que hubiera posibilidades.

ACOMPAÑAMIENTO A LOS SECTORES MÁS AFECTADOS

“Quiero agradecer al presidente por la permanente preocupación, todas estas medidas que pueden sonar no simpáticas y hasta atacadas por la oposición o por las personas que no están de acuerdo con la lucha contra el covid pero que son necesarias; y si bien traen consecuencias molestas y problemas económicos nosotros estaremos dispuestos a estar siempre presente como lo hacemos ayudando, vamos a mantener en el caso de los factores y las personas que viven del turismo de forma informal que son más de 4.500, vamos a seguir manteniendo ese especie de IFE provincial y vamos a seguir atendiendo a todos esos sectores que se encuentren con algunas restricciones que continuar y con estas que se profundizan sobre todo en Capital y Banda”.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

“Esto también implica la campaña de vacunación, ya hemos superado los 90 mil vacunas y el 90 por ciento en términos de padrón, sacando docentes, el sector de salud que ya se han vacunado, y estaremos pronto a vacunar en el interior a todos los mayores de 70 años; esta semana, es decir mañana se termina de vacunas en Capital y Banda a los mayores de 60. La semana que viene con las vacunas que están llegando el fin de semana, se vacunarán a los mayores de 60 a 69 años en Las Termas y Frías, con lo cual es un porcentaje muy importante de un sector de alto riesgo. Se han anotado hasta al momento con enfermedades de riesgo preexistente personas de 18 a 59 años, cerca de 15 mil personas que se están analizando cada uno de los partes médicos y con los responsables médicos tomando a los que tienen más de tres o cuatro enfermedades juntas y se van vacunando un 30 por ciento de esos 15 mil. Estamos muy esperanzados y pedimos a la sociedad santiagueña que hagamos un esfuerzo responsable, porque si logramos con estas medidas atemperar un poco el crecimiento de los contagios, vamos a vacunar más tranquilos y tendremos vacunados a todos los mayores de 60 pronto y a todos los de enfermedades de riesgo; con lo cual podemos decir que de los casi 290 fallecidos que tenemos, más del 85 por ciento han sido de estas personas, mayores de 70 y con enfermedades de riesgo”.

CUIDAR A LOS SANTIAGUEÑOS

“Estas medidas la compartimos con el gobierno nacional y las acciones concretas para que nosotros podamos cuidar a nuestros padres, abuelos, hijos y entre todos nosotros cuidarnos”.

BARES Y REUNIONES SOCIALES

“En Santiago y Banda reduce el aforo del 50 al 30 por ciento en todas esas de lugares cerrados y limitas a las actividades pública; El Circulando sigue funcionando”.

“Las reuniones sociales se pueden realizar en un bar, al aire libre, esto el decreto lo dice taxativamente; en el resto de la provincia mantener el decreto restante que es hasta 10 personas”.

FALTA DE VACUNAS EN EL PAÍS

“Es un tema que todos los gobernadores conocemos y podríamos decir que todos los gobernadores estamos buscando vacunas desde hace rato, pero no es fácil, no hay; los santiagueños que se queden tranquilos que si hay algo que no vamos a hacer es escatimar esfuerzos; de hecho estamos invirtiendo poco a poco el sistema de salud ante un colapso de emergencia, vamos a mejorar el Nodo Tecnológico con tecnológica, pidiendo siempre un esfuerzo y agradeciendo profundamente al sistema de salud, que reconocemos que está agotado trabajando sin descanso, eso incluye no solamente a la gente que trabaja en el área de covid sino todo lo que significa el área de salud porque el que hace prevención de alguna manera está en contacto, ni qué hablar del sistema de laboratorios, estamos haciendo más de mil PCR por días y no recuerdo la cantidad de antígenos porque eso es variable que luego tienen contraprueba y tienen efectivos. Eso nos permite tener un alto nivel de testeo. Y ahora lo que están haciendo nuestros vacunadores, y que ahora lo vamos a exigir de nuevo dentro de unos días porque se lanza la vacuna antigripal.

QUE NO FALTE NADA CON EL TEMA COVID

“La orden que tengo dada no solamente al ministerio de Salud sino también a la Jefatura de Gabinete es que no falte nada, nada para el tema de Covid y eso está ocurriendo. Estamos haciendo una inversión en la vida y la salud de los santiagueños en este tema, muy alto y eso incluye vacunas si fuera necesario. Pero bueno, los países han comprado vacunas, las han pagado y se está viendo que no están cumpliendo los laboratorios, no le pasa a la Argentina solamente, le pasa a Alemania, a muchos países de la eurozona; creo que hay cuatro país que tienen vacunas sin problemas y sin límites. Esto es doloroso porque nosotros si pudiéramos comprar vacunas o hubiera disponible lo hubiéramos hecho ya para los santiagueños porque tenemos los recursos para eso, hemos cuidado nuestras finanzas y en este momento podemos sin ningún problema afrontar lo que haya que afrontar”.