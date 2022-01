las hospitalizaciones por Ómicron baten récords y superan a las de la variante Delta

El número de personas hospitalizadas por Covid-19 en Estados Unidos llegó este martes a casi 146.000, un nuevo récord que supera el pico anterior de enero de 2021 en medio de una vertiginosa propagación de la altamente contagiosa variante Ómicron del virus.

Actualmente hay 145.982 personas hospitalizadas con Covid-19, aproximadamente el doble que hace dos semanas, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés).

Además, casi 24.000 camas de unidades de cuidados intensivos se encuentran ocupadas por pacientes con Covid-19.

Las hospitalizaciones alcanzaron su pico anterior hace aproximadamente un año -el 14 de enero de 2021-, con más de 142.000 personas bajo atención sanitaria.

Con el pico de casos causado por la variante Delta durante el pasado verano estadounidense, entre junio y septiembre, las hospitalizaciones por Covid-19 alcanzaron un máximo de aproximadamente 104.000 el 1 de septiembre de 2021.

Las cifras actuales son preocupantes, ya que desde el inicio de la pandemia, hace dos años, Estados Unidos registró solo 23 días con más de 125.000 personas hospitalizadas con Covid-19 al mismo tiempo, según informó la cadena CNN en base a los datos del HHS.

Las hospitalizaciones pediátricas ya superaron con creces los picos anteriores, con casi 5.000 menores actualmente hospitalizados con Covid-19 confirmado o sospechoso, casi el doble del pico anterior de septiembre.

Estados Unidos registró en estas últimas semanas niveles de contagio sin precedentes, fruto de la expansión de la variante Ómicron, y la semana pasada tuvo más de 1 millón de casos en un solo día, un récord mundial.

El riesgo de hospitalización es ocho veces superior e personas no vacunadas.

Desde agosto de 2020, hubo un total de alrededor de 3,9 millones de ingresos hospitalarios por Covid-19 -lo que equivaldría a un promedio diario de 7.500-, en tanto que durante la primera semana de enero de 2022 ya se registraron cerca de 18.600 nuevos ingresos por día, según datos del Gobierno.

Según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) del país, el riesgo de hospitalización es ocho veces mayor para las personas no vacunadas que para las personas con todas las vacunas.

