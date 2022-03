«Las hostilidades y la beligerancia en Ucrania deberían acabarse en menos de un mes»

La Federación Rusa no ha empezado una guerra para conseguir lo que ya tenía. Con toda seguridad considera irrenunciable Crimea, y con bastante certeza la consideración de independencia de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk.

Cuando se cumplen cuatro semanas del inicio de la invasión rusa en Ucrania, el teniente general del Ejército de Tierra -actualmente en la reserva-, Francisco José Gan Pampols, vuelve a atender a 20minutos para analizar la situación actual del conflicto. Gan Pampols ha sido jefe del Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN (NRDC-ESP) y fue jefe de operaciones de SPABRI I en Bosnia-Herzegovina como miembro de la Alianza Atlántica.

¿Cree que estamos más cerca o más lejos de un posible final de la guerra?

Desde el punto de vista de las operaciones yo no veo un fin próximo al conflicto y, hasta donde sé, las negociaciones están todavía en proceso de definición. El primer indicador de que una negociación marcha por el camino adecuado es la declaración de un alto el fuego. Esto permite retirar bajas, reponer infraestructuras críticas, aliviar los problemas de la población, fundamentalmente alimentación, atención sanitaria… y eso no lo estoy viendo. Tampoco estoy en condiciones de juzgar si hay algún otro negociador sobre la mesa que desconozco o hay un mediador de mucho nivel.

¿Podría entonces cronificarse la guerra y durar años?

Es una de las posibilidades, aunque creo que no le interesa en absoluto a la Federación Rusa. El tiempo juega en su contra por el desgaste humano y material que sufre y por las sanciones económicas que, a medio y largo plazo, van a tener muchísimo impacto en la realidad de las operaciones. Pensando en una solución estratégica, este conflicto no debiera extenderse más allá de la segunda mitad de abril.

Eso es un mes…

Ahora debería redefinirse lo que se puede conseguir, alcanzar una postura de fuerza para la negociación y finalizarla. La parte inicial en la pacificación es un alto el fuego, una separación de fuerzas, un intercambio de prisioneros y cadáveres; después darle tiempo a la diplomacia para negociar todo lo necesario. Considero que las hostilidades y una situación de beligerancia abierta deberían acabarse en menos de un mes.

¿Es común que las negociaciones se produzcan en medio de combates?

Las vías diplomáticas permanecen abiertas incluso en las peores fases de los conflictos. Otra cosa es que se le dé publicidad y que pretenda utilizarse como una herramienta más de la guerra informativa, achacándole al otro la falta de voluntad negociadora o que se engañe deliberadamente a la opinión pública.

Ucrania ya ha asumido que no entrará en la OTAN. ¿Cree que este podría ser el inicio de un entendimiento o hay posturas como las reivindicaciones territoriales que son insalvables?

La Federación Rusa no ha empezado una guerra para conseguir lo que ya tenía. Con toda seguridad considera irrenunciable Crimea, y con bastante certeza la consideración de independencia de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk.

¿Cuál será la estrategia militar de Rusia en las próximas semanas y qué objetivos son los más inmediatos?

Ahora mismo lo que vemos sobre el terreno es que hay una región en la que se están realizando progresos limitados: la zona sur. Estamos hablando de ir hacia Mykolayev, estrechar el cerco de Mariúpol y una vez estén tomados, unirán esfuerzos en primer lugar hacia Odesa y, en segundo lugar, impulsarán el avance desde Zaporiya hasta Kiev. En ese momento controlarían la costa del Mar Negro y la ribera izquierda, la parte al este del río Dniéper, con grave riesgo para algunas unidades ucranianas de quedar embolsadas.

Desde que empezó la invasión se trata de cercar Kiev, pero un mes después no se consigue. ¿Se debe a un problema logístico o es parte de la estrategia?

Problemas los hay de todo tipo: logísticos y de enfrentamiento. Lo que sabemos ahora es que las fuerzas de la Federación Rusa alrededor de Kiev se están fortificando, es decir, están estableciéndose en defensiva para impedir que haya cualquier reacción de Kiev hacia afuera. Por otra parte, al extrarradio de Kiev están empezando a acercar armas de grueso calibre -artillería cohete, artillería cañón y misil- a zonas de empleo en las que pudiera tener alcance efectivo. Es de prever que la atrición y el aumento de las acciones de fuego sean una realidad en no mucho tiempo, como está ocurriendo ahora mismo en Mariúpol o en Járkov.

Los medios señalan un fracaso militar de Rusia. ¿Cree que se puede hablar en esos términos o es prematuro?

Yo no hablaría nunca de un fracaso hasta conocer cómo acaba esta situación. Una guerra es una sucesión y un conjunto de batallas de distinto signo, ofensivas y defensivas. Algunas son de carácter muy brusco y súbito, y otras son de desgaste. Es el resultado del conjunto lo que define cómo acaba la guerra, quién gana y quién pierde y, sobre todo, qué ganan y qué pierden, aunque en mi opinión aquí ganar no va a ganar nadie; unos perderán muchísimo y otros van a perder bastante. En términos prácticos el Ejército de la Federación Rusa no preveía el nivel de resistencia que está encontrando. Lo sabemos porque la autonomía que calculó para poder desarrollar la operación ha sido insuficiente, de tal manera que ha tenido que reavivar una corriente logística que no tenía preparada y aportar más medios. Además, están teniendo más bajas de las que esperaban. Y cuando uno empieza una operación tiene que hacer un cálculo de bajas, porque una vez se producen hay que reponerlas, bien individualmente, lo que se llama un reemplazo individual, bien por unidades completas, y eso no lo ha podido hacer. Rusia está aumentando la recluta y moviendo unidades de los sectores de las regiones militares centro y este.

Con el asedio de Mariúpol se ha vuelto a escuchar el término ‘doctrina Grozni’, que es una estrategia que se atribuye a Rusia y consiste en intensos bombardeos para aterrorizar a los civiles y obligarlos a huir ¿Es esta una forma de proceder característica del Ejército ruso o sucede en más conflictos?

No considero que exista una ‘doctrina Grozni’ como tal. Ni una doctrina Alepo, una doctrina Kabul, o una doctrina Mostar o Sarajevo. En el momento en que un ejército, por el motivo que sea, decide entrar en combate en poblaciones, sobre todo con índices de urbanización muy elevado, las acciones se acaban convirtiendo en bombardeos sistemáticos, porque todos y cada uno de los lugares que quedan derruidos en esas ciudades constituyen posiciones defensivas. El hormigón en el suelo es una protección extraordinaria porque impide la circulación de los carros de combate, las azoteas que quedan en pie son puntos idóneos para francotiradores… el conflicto dentro de una ciudad se eterniza. El caso de Stalingrado ilustra hasta qué punto puede producirse un desastre descomunal.

Si finalmente se produce una capitulación y Ucrania acepta las condiciones de Rusia, ¿cómo debería responder la comunidad internacional?

El presidente Zelenski ha dicho sobre el ultimátum de Mariúpol algo parecido a lo que dijeron los tercios españoles en la batalla de Rocroi: «De rendición hablaremos después de muertos». No ha aceptará ninguna capitulación mientras haya alguien vivo. No puedo hablar por la comunidad internacional porque, como ya dije una vez, no tiene número de teléfono. Si se llega a producir, colocaría a varias a varias organizaciones internacionales ante un dilema que tendrían que resolver en su momento. Estoy hablando de la Unión Europea, de la OTAN y de Naciones Unidas.