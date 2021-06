Las lluvias en Estados Unidos mejoran las previsiones y el precio de la soja cayó US$13 – Télam

Pese a las ltimas bajas, el precio de la soja sigue muy por encima de los valores registrados entre 2013 y 2019.

Los precios de los granos iniciaron la semana con bajas en el mercado de Chicago, lideradas por la soja que marc un retroceso superior a los US$ 13, debido principalmente a un rotundo cambio de los pronsticos climticos para las zonas productoras de Estados Unidos.

De esta manera, en trminos generales los granos continuaron a la baja en lnea con los resultados adversos del viernes pasado, en un contexto en el que la soja, en particular, acumul su quinta jornada consecutiva con nmeros negativos.

El contrato de julio de la oleaginosa cay 2,40% (US$ 13,32) y finaliz en los US$ 540,96 la tonelada, mientras que la posicin agosto baj 2,78% (US$ 15,16) y se posicion en US$ 529,57 la tonelada.

En tanto, el maz retrocedi 3,68% (US$ 9,94) y cerr a US$ 259,53 la tonelada, y el trigo marc una merma de 0,91% (US$ 2,30) y concluy la jornada a US$ 247,84.

El responsable de Anlisis de Mercados de la consultora Grassi, Ariel Tejera, explic a Tlam que “en esta poca del ao, el clima en Estados Unidos suele tener un rol protagnico como driver del mercado”.

El pasado jueves comenz una imprevista mejora de las condiciones climticas en los Estados Unidos a partir de la llegada de abundantes lluvias que desterraron las previsiones de sequa que estaban complicando las cosechas de los granos.

Para entender la volatilidad de los precios ocurrida en los ltimos das, a esta situacin en el pas del norte deben agregarse las condiciones climticas adversas que estn ocurriendo en Brasil.

En declaraciones a Tlam, el economista de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Guido D’Angelo, indic que “de proseguir estas dos sequas, los precios hubieran seguido incrementndose porque los rindes productivos estaban a la baja”.

“Lo que se empez a ver desde el jueves es un frente lluvioso completamente inesperado en Estados Unidos y los pronsticos de las prximas semanas muestran que hay un panorama bastante ms hmedo del que se esperaba. Eso est llevando los precios a la baja porque se espera ms produccin”, agreg DAngelo al explicar el cambio de tendencia.

Sin embargo, Tejera estim que “de cara al nuevo ciclo, salvo alguna sorpresa en materia de superficie, aun con clima a favor la produccin podra ser insuficiente para cubrir niveles de demanda similares a los de la campaa actual en soja”.

Teniendo en cuenta los recientes reportes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), “aquel pas no contara con margen por el lado de la oferta como para enfrentar una mala campaa”, ya que “finaliza el ciclo 2020/21 con bajas existencias de stocks en soja, y poco holgados en el caso del maz”, adicion el analista de Grassi.

A pesar de los resultados negativos de las ltimas jornadas, los precios de los granos prosiguen en valores elevados, con la soja por encima de los US$ 540 por tonelada y el maz sobre los US$ 259, montos por encima de los registrados entre los aos 2013 y 2019.

No obstante, de cara al prximo mes y medio, Tejera seal que “no hay que descartar la posibilidad de continuar transitando en un mercado sinuoso, con marcada volatilidad, de la mano de la evolucin del clima en Estados Unidos”.

Por su parte, DAngelo apunt que la situacin actual “puede afectar un panorama de mediano plazo en tanto sea sostenida” y precis que en los prximos meses se ver “si este clima hmedo ayud a mejorar los rindes o no”, pero “las condiciones climticas estadounidenses por s solas no van a modificar la curva de precios”, sostuvo.

Sobre el impacto que la novedad puede tener sobre Argentina, el analista de la BCR reflexion que “cualquier dinmica bajista de precios internacionales le complica a nuestro pas el ingreso de divisas y los ingresos fiscales va cobro de retenciones”.

No obstante, el economista rese que “ya en estos primeros 5 meses del ao, el pas se asegur US$ 10 mil millones completamente inesperados que llegaron por el rally alcista de precios que arranc el ao pasado”.