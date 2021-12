las mejores opciones para resguardarse de las tasas y la variante Ómicron

Al mismo tiempo, la variante Ómicron del Covid-19 se expandió por varios países durante los últimos días, entre ellos Estados Unidos, aunque todavía sin víctimas letales. Esto mantiene alerta a los inversores, temerosos de que nuevas restricciones sanitarias afecten la recuperación de muchos sectores de la economía.

Dalton agregó que a esto se le sumó un dato de desempleo de noviembre en EEUU “mejor al esperado” (bajó a mínimos desde febrero de 2020) pero con una “sorpresa negativa” en la creación de empleo privado no relacionado al agro. Este combo de factores provocó una gran volatilidad en los mercados financieros, reflejada en el índice VIX (conocido como “índice del miedo”), que tocó el miércoles pasado máximos de 10 meses.

Ante la duda, excluir activos volátiles

“Este panorama genera una disyuntiva en lo que respecta a la elección de activos para posicionarse. Por un lado,e tomarse m la suba de tasas de interés representa un obstáculo para las acciones de crecimiento como las tecnológicas, mientras que favorece a empresas de valor o de sectores cíclicos. Sin embargo, ante un aumento de casos de Covid-19 y un enfriamiento de la economía real (en caso dedidas de confinamiento), las acciones cíclicas serán las perjudicadas mientras que las tecnológicas sacarían provecho”, advirtió a Ámbito Maximiliano Donzelli, Jefe de Research en IOL invertironline.

Frente a esta incertidumbre, desde el equipo de Research de IOL sugieren una cartera de Cedears que replica el rendimiento del ETF SPLV (el cual ofrece exposición a los 100 activos menos volátiles durante el último año, pero que solo puede adquirirse en el mercado norteamericano).

Concretamente, esta cartera está compuesta en un 30% por los papeles de Pepsico (PEP), en un 24% por Johnson & Johnson (JNJ), un 18% por Home Depot (HD), un 16% por McDonald´s y un 12% por Berkshire Hathaway, el conglomerado de empresas del multimillonario Warren Buffet. “Para tener una dimensión, el viernes 3 cuando los principales índices de EEUU tuvieron caídas en promedio del 1%, el ETF de baja volatilidad ganó en el día un 0,7%”, destacó Donzelli.

Por su parte, desde IEB recomiendan una cartera conservadora integrada por PepsiCo (PEP), Coca Cola (KO), Verizon (VZ), JP Morgan (JPM), Wells Fargo (WFC), AT & T (T), Starbucks (SBUX), Cisco (CSCO), Merk & Company (MRK), Walmart Inc. (WMT) y Caterpillar Inc. (CAT). “Cabe destacar que en promedio la rentabilidad por dividendo de estas empresas es superior al 2% y se cobra en dólar CCL. El índice americano que concentra principalmente este tipo de empresas es el Dow Jones”, remarcó Dalton.

En sintonía con la mirada de sus colegas, Gonzalo Gaviña, Asesor Financiero de Porfolio Personal Inversiones (PPI), alertó sobre la importancia de «tener mucho cuidado en qué industria se para el inversor» ya que los Cedears están en modo «ajedrez».

«Si la pandemia se agrava, podríamos ponerle una lupa al sector tecnológico y comunicaciones, que mostró su éxito en 2020. También mirar de reojo al energético, pero evitando a todos aquellos vinculados a la economía real, como el turismo», profundizó.

Cedears, el instrumento preferido en el mercado local de renta variable

Desde hace varios meses los Cedears vienen acaparando cerca del 60% de las operaciones en renta variable en Argentina, acercándose al 70% en algunas jornadas. El principal atractivo de estos instrumentos, en detrimento de las acciones locales, es que ofrecen cobertura en dólares, vía precio. Al comprar estos papeles en pesos, surge un tipo de cambio implícito respecto del valor en dólares de estos mismos activos en su país de orígen.

Cabe recordar que a partir de las restricciones del BCRA y de la CNV para comprar dólar CCL a través de los bonos más líquidos, los Cedears fueron tomados como una de las referencias para monitorear el avance de la cotización del CCL “libre”.

Vale remarcar, además, que los inversores pueden canjear en la bolsa porteña estos Cedears por su equivalente en el exterior, adquiriendo los mismos derechos que los tenedores de la acción original.

En los primeros tres días hábiles de diciembre, dentro de los Cedears más operados casi que la mitad registró ganancias y la mitad pérdidas. Los que tuvieron mejor performance fueron los activos de Vista (+5,7%), Vale (+4,8%), Adecoagro, (+3,5%), Cola Cola (+2,8%) y Goldman Sachs (+2,6%).