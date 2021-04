Las nuevas medidas que entran en vigencia este viernes en el AMBA – Télam

Las medidas dispuestas por el Gobierno nacional para el rea Metropolitana Buenos Aires (AMBA) para combatir la nueva ola de coronavirus.

Los siguientes son los puntos salientes del DNU firmado por el presidente Alberto Fernndez, con vigencia del 16 al 30 de abril:

– Centros comerciales y shoppings.

– Las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados.

– Locales comerciales entre las 19 horas y las 6 horas del da siguiente, con excepcin de los esenciales con horario nocturno.

– Locales gastronmicos (restaurantes, bares, etc.) entre las 19 horas y las 6 horas del da siguiente. Luego de las 19 podrn continuar bajo las modalidades delivery y “para llevar” (take away).



Entre las 6 y las 19 horas slo podrn atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre.

Ampliacin de restriccin para circular

– De 20 hs. a 6 hs. del da siguiente.

Restriccin en mbito educativo

– Se suspenden las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en los todos los niveles en el perodo comprendido entre los das lunes 19 de abril y 30 de abril inclusive.