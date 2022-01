Las OMS rechaza que Ómicron sea considerada una variante ‘leve’

La variante Ómicron de la Covid-19 parece “menos grave que la Delta”, pero está matando a personas en el mundo y por eso no debería de ser considerada «leve», afirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El titular de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reseñó que el alto número de casos causados por Ómicron, más contagiosa que la anterior variante, generó presión en los hospitales.

«Aunque Ómicron parece ser menos grave en comparación con Delta, especialmente para las personas vacunadas, no significa que deba clasificarse como leve», dijo el funcionario en una conferencia de prensa reportada por las agencias de noticias AFP y Ansa.

El especialista insistió en que «al igual que las variantes anteriores, Ómicron causa hospitalizaciones y está matando a personas», y la suba exponencial de los contagios «está desbordando los sistemas sanitarios de todo el mundo».

La semana pasada se notificaron a la OMS unos 9,5 millones de nuevos contagios por Covid-19, un récord que significó un 71% respecto a la semana anterior.

Sin embargo, el jefe de la OMS advirtió que la cifra real puede ser superior.

También aprovechó Tedros su primer discurso de 2022 para criticar el modo en que los países ricos acapararon las dosis de vacunas disponibles el año pasado, al evaluar que esa decisión significó el caldo de cultivo perfecto para la aparición de variantes del virus.

