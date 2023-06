«Las personas con discapacidad intelectual contribuyen a que nuestra sociedad sea mejor»

La discapacidad intelectual y del desarrollo es una condición que afecta la forma en que ciertas personas realizan actividades en las que interviene la competencia cognitiva, el autocuidado y la comunicación. Puede ser la consecuencia de un problema que comienza antes que el niño nazca hasta que llegue a los 22 años de edad. Entre las más frecuentes está el síndrome de Down, afecciones genéticas, defectos congénitos, entre otras.

“Cinco de cada cien personas tienen discapacidad intelectual y del desarrollo en el mundo”, afirma Sofía Reyes, psicóloga española de la Universidad Autónoma de Madrid y referente de Plena Inclusión, un movimiento asociativo español que lucha por los derechos de las personas con este tipo de incapacidad y sus familias, agrupando a más de novecientas ONGs. Reyes participó del I Encuentro Iberoamericano sobre Vida Independiente en Personas con Discapacidad que organizó recientemente la Asociación Puentes de Luz en Argentina y conversó con Clarín.

-¿Qué avances se vienen logrando en la problemática de la discapacidad intelectual y del desarrollo en el último tiempo?

Hubo muchos avances, como por ejemplo que estemos aquí sentados en un bar y la camarera pueda tener una discapacidad intelectual y que una pareja esté por ahí también con misma problemática y que puedas ir en el subte y también la persona que esté al lado la tenga. Hace sesenta años las personas con discapacidad se quedaban en su casa porque se los miraba con lástima y con distancia. Ellos ahora tienen una red de ciudadanía, están donde estamos todos, hay leyes que les dan contención también. Que se hagan visibles en la sociedad es el gran avance. Antes la gente fallecía mucho más joven, a los cuarenta, y ahora hay personas con estas discapacidades que son adultos mayores. La ciencia también ha crecido.

-¿Hay una aceptación de la sociedad que antes no se veía?

Creo que falta igual mucho por recorrer. Me gusta hablar más de diversidad que de discapacidad porque todavía cuesta lo diferente. En discapacidad hay un largo camino. Vemos que en los colegios hay chicos con síndrome de down o que en un trabajo el repartidor de correos tiene alguna patología similar, se hace así inclusión desde ahí. Las organizaciones del tercer sector tenemos mucho para seguir sensibilizando a la sociedad civil. Yo me imagino un futuro donde la diversidad sea un valor de las sociedades, donde da igual si eres una persona con discapacidad intelectual, una persona de diferente raza, una persona trans… que se fije más en el valor que cada uno puede aportar y no tanto en lo que nos diferencia. En definitiva, una sociedad con alto grado de humanización. Y eso se consigue, si desde el presente salimos a la calle, estamos donde estamos todos, nos relacionamos los unos con los otros. Las personas con discapacidad contribuyen a que la sociedad sea mejor, más diversa.

-¿Cada vez más se utiliza la idea de la autonomía para las personas con estas discapacidades?

Ahora ya no se habla del paradigma de la independencia, sino de la interdependencia: este concepto ayuda a entender que todos necesitamos apoyos. Antes se tenía una mirada más asistencialista, proteccionista, se los miraba con pena, que son ángeles, simpáticos, más desde el proteger y hemos pasado a una observación desde los derechos, la ciudadanía, que todos somos personas diferentes intentando convivir, una mirada de calidad de vida. Se trata de no mirar desde lo que falta sino desde la fortaleza, el valor añadido.

-Mencionaba antes que la esperanza de vida cada vez es mayor. ¿Cómo trabajan con las familias el futuro?

La gran pregunta que hacen en las familias es qué van a hacer de sus hijos cuando ellos, sus padres, no estén. Estamos pensando en cómo acompañarlos para que puedan tener una vida independiente, que tengan un empleo, vivan en el barrio que quieran. Si vos le das esas herramientas para que puedan conseguir eso, al final cuando los padres no estén van a tener una vida como nosotros y quizás con un profesional que los acompañe. Hay una parte nuestra que nos sale, de que no van a poder. Pero con apoyo sí que pueden. En definitiva, la realidad es que todas las personas en algún momento de nuestra vida también vamos a necesitarlos. Nos interpela a todos.

-¿Cómo se acompaña a la independencia de las personas con esta problemática?

Hace unos años si vos tenías una persona con discapacidad en un contexto social que no estaba preparado se generaban espacios para que estén juntas y se les enseñaba a leer, escribir y en el empleo, en un centro de día de misma edad. La vida en una institución solo con personas con discapacidad frente a una vida que podes elegir cómo quieres que sea, es un cambio muy grande. Una institución es un espacio cerrado donde no podes tomar decisiones y lo que estamos acompañando es que la persona tenga apoyo de profesionales y organizaciones pero en un departamento como cualquiera de nosotros. Cuando hablamos de una vida en comunidad se hace referencia a que la persona tiene el poder y control de su vida, toma sus propias decisiones y recibe los apoyos necesarios para poder tener su vida independiente. ¿Te gustaría vivir en un hogar con treinta personas y compartir el cuarto con otras? ¿Por qué hay gente de primera y otra de segunda? Sin dudas, hay un cambio de paradigma entre los profesionales, familias, personas con estas discapacidades y organizaciones, que ya es imparable. Pese a eso, hay países como Argentina que aunque ratificaron la Convención de Naciones Unidas y se comprometieron a cambiar las políticas públicas para que las personas con discapacidad tengan sus derechos y oportunidades, todavía no la cumplen.

Señas particulares

Nacida en Málaga, Sofía Reyes es psicóloga española por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) donde también realizó un Master en Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Es referente de Plena Inclusión, un movimiento asociativo español que lucha por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, agrupando a más de 900 ONGs. Desde hace más de veinte años trabaja en el ámbito de la discapacidad, es Comunicadora de Lengua de Signos, formada en SIGNAR, y también se formó como Experta en Emprendimiento e Innovación Social, en ESADE, las dos instituciones en España. También lidera el proyecto Mi casa: una vida en comunidad en la entidad Plena Inclusión. Es autora de los libros “Participación y planes de vida” y “Apoyos 2030”, ambas de acceso online