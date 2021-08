Las potencias mundiales comienzan a reacomodarse frente al nuevo escenario en Afganistán – Télam

Tras 20 aos de intervencin militar, Estados Unidos y la OTAN anunciaron la retirada de sus tropas de Afganistn en mayo pasado. Foto: Xinhua.

A 24 horas de la vuelta al poder poltico en Afganistn del movimiento integrista talibn, la canciller alemana Angela Merkel consider que Estados Unidos opt por retirar las tropas extranjeras debido principalmente a “razones de poltica interna”.

El pronunciamiento de la lder alemana se conoci en medio del reacomodamiento de las potencias mundiales frente al nuevo escenario, y que incluye este martes una reunin del embajador ruso en Kabul con representantes talibanes, antes de que Mosc decida si reconocer o no a las autoridades rebeldes.

El presidente estadounidense, Joe Biden, fuertemente criticado por la oposicin republicana sobre el manejo del tema Afganistn, tenia previsto hablareste lunes al pas para referirse a la situacin.

Callado desde hace varios das ante la crisis ms grave desde su eleccin en noviembre, el mandatario estadounidense acort su estancia en Camp David, el lugar de vacaciones de los presidentes estadounidenses.

Tras 20 aos de intervencin militar, Estados Unidos y la OTAN anunciaron la retirada de sus tropas en mayo pasado. Desde entonces, el movimiento talibn comenz una campaa acelerada para recuperar territorios.

Ante los daos y muertes fruto de la violencia talibn, el exministro de Exteriores, Joshka Fischer se lament: “Estamos pagando ahora las consecuencias del retiro de tropas”.

Este domingo, luego de meses de hacerse con el poder de zonas rurales y de las capitales provinciales del norte de Afganistn en tan solo diez das, tomaron la capital.

Para Merkel, la decisin de retirar las tropas de la OTAN fue “esencialmente tomada por Estados Unidos” e indic, ante dirigentes de su partido, que “hubo un efecto domin tras la retirada de las tropas”, inform la agencia de noticias AFP.

“Siempre dijimos que nos quedaramos si los estadounidenses se quedaban” subray.

No obstante, expres cierta comprensin ante la decisin tomada por Biden, al destacar que Estados Unidos pag un duro tributo en Afganistn en el plano humano.

Merkel prometi hacer todo lo posible para ayudar a las personas que quieran abandonar Afganistn, as como a las ONG que las apoyan. En Alemania cada vez son ms las voces criticas sobre la retirada militar occidental.

El exministro de Exteriores, Joshka Fischer, quien ocupaba el cargo cuando se inici en 2001 la intervencin de la OTAN, habl este lunes de “error”.”Estamos pagando ahora las consecuencias” se lament Fischer.

Por su parte, en su intervencin ante el Consejo de Seguridad de la ONU que se reuni para abordar la situacin en Afganistn, el secretario general de Naciones Unidas, Antnio Guterres, inst este lunes a las partes en conflicto, “especialmente a los talibanes”, a ejercer la “mxima moderacin”, asegurar la ayuda humanitaria y “proteger” a los civiles.

“Hemos sobreestimado a las fuerzas armadas de Afganistn. Abandonaron todo en cuanto oyeron el primer disparo”, dijo este lunes por su parte el enviado especial del presidente ruso para Afganistn, Zamir Kabulov.

No obstante, pese a la preocupacin internacional tras el avance talibn, el Gobierno de Vladimir Putin no ve una amenaza directa de que el movimiento proscrito en Rusia por terrorista contine su ofensiva ms all de las fronteras afganas.

Los talibanes “han reafirmado en ms de una ocasin que no tienen objetivos extraterritoriales, aprendieron la leccin en el Afganistn del ao 2000. Es por ello que no vemos amenaza directa a la seguridad de nuestros aliados en Asia Central, y tampoco hay un solo hecho que muestre lo contrario”, dijo el diplomtico en declaraciones al Canal 1 de Rusia.

“Eso no quiere decir que podamos relajarnos”, agreg Kabulov al indicar que Rusia seguir muy de cerca el desarrollo de la situacin en Afganistn.

“Estamos listos para todo tipo de sucesos, pero esperamos una evolucin ms favorable para Rusia y sus aliados”, manifest.

“En una situacin tan catica como esa, donde se est produciendo un cambio total de rgimen, siempre aparece un hueco para otras organizaciones terroristas internacionales capaces de poner en peligro, en un futuro, la seguridad de nuestros aliados”, puntualiz Kabulov, citado por la agencia de noticias Sputnik.

El enviado especial subray que Rusia hace tiempo que prepar “el terreno para dialogar con el nuevo Gobierno de Afganistn”.

Adems, Kabulov inform este lunes que el embajador ruso en Kabul se reunir con los talibanes este martes en la capital afgana.

“Nuestro embajador (Dmitri Jirnov) est en contacto con los lderes talibanes y este martes se reunir con el coordinador talibn para la seguridad” para mencionar sobre todo cuestiones vinculadas a la seguridad de la embajada de Rusia en Kabul, dijo Kabulov a la radio Ekho Moskvy.

Este domingo, los talibanes anunciaron la toma de la capital afgana, Kabul, y proclamaron el fin de su ofensiva contra las tropas gubernamentales que intensificaron desde el comienzo de la retirada de las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN.

El presidente afgano, Ashraf Ghani, abandon el pas “para prevenir una masacre”, segn su declaracin.

Los talibanes ya dejaron claro que no habr un Gobierno de transicin en Afganistn, sino “un traspaso completo” del poder. Mientras contina este proceso, el movimiento se comprometi a mantener el orden y la seguridad en las localidades bajo su control.