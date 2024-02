las seis formas de la derrota

El «regalo» a las provincias

Es que ni siquiera los más de 12.000 km que separan Tel Aviv de Buenos Aires pudieron detener la cólera de Milei. Tras la caída en desgracia de la ley ómnibus en el Congreso, el presidente protagonizó un rally de «likes» en las redes sociales, en el que apuntó contra gobernadores y diputados de distintas escuderías.

El mandatario, incluso, compartió «listas negras» con nombres, apellidos y fotos de los dirigentes a los que consideró “traidores». «Hay que leer los ‘me gusta’ para saber si no entramos en guerra con otro país”, confesó un reconocido analista. El mal trago, sin embargo, no le impidió al presidente disfrutar de un nuevo viaje espiritual con réplicas en el tablero geopolítico. Por caso, la decisión de trasladar la embajada argentina en Tel Aviv a Jerusalén sorprendió a más de un diplomático. «Demasiados problemas para ningún beneficio», sintetizó una voz especializada en las marchas y contramarchas del Oriente Medio.

el-padrino.jpg

La furia de Milei no quedó ahi. Dos días después de retirado el proyecto «Bases», la estocada se hizo carne en el territorio. Un comunicado con membrete oficial del Ministerio de Economía anunció la quita total de subsidios para el transporte público en el interior del país. En términos cinematográficos, equivalió a aquel célebre despertar de Jack Woltz con la cabeza de su pura sangre en la cama, cortesía de Don Corleone. A partir de ahí, los chats entre gobernadores e intendentes se activaron rápidamente. Furiosos, empezaron a hacer cuentas y llegaron a diagnosticar la muerte de los colectivos de pasajeros en gran parte de la Argentina. Mientras tanto, el presidente -pluma de Nik mediante- se retrataba en Instagram como Terminator y prometía darle caza a los gobernadores, diputados y sindicalistas. También al piquetero Eduardo Belliboni, único apuntado con nombre y apellido.

«Javier sigue en modo candidato, ya tiene que empezar a gobernar», comentaron desde una provincia peronista que intentó tender puentes con la Casa Rosada. Otra fuente opositora que no daba crédito por lo que veía en la pantalla explicó: «Hay gobernadores que están de acuerdo con su diagnóstico inicial, pero definitivamente no se van a poner de acuerdo con los mecanismos ni con las herramientas».En las provincias, en tanto, mastican bronca. Sin interlocutores válidos con el oficialismo, con la amenaza latente de comandar por DNU y cargando con un click izquierdo capaz de vincular a los gobernadores con el narcotráfico y otros crímenes, la relación está rota.

¿La espalda al Congreso o la espalda del Congreso?

Las fuerzas del cielo se vieron forzadas a tomar un curso acelerado de trámites legislativos. Pese a que el resultado de la votación en particular de la ley ómnibus fue adverso, los legisladores mileístas -entre los que se cuentan una podóloga, una cosplayer y varios “emprendedores”- se vieron empujados a defender la “Ley de Bases” sin ninguna experiencia previa en los usos y costumbres que rigen en el palacio del Congreso.

Tanto es así que, para empezar, bajaron sin almorzar al recinto y fueron advertidos por sus compañeros del PRO de que no podían levantarse de sus sillas, a riesgo de perder el quórum. Con la barriga crujiendo y sin la posibilidad de pedir comida, durante el primer receso se “abalanzaron como chancho a los choclos” sobre la fuente de medialunas, retrató un testigo. Pero el asunto no quedó ahí porque luego los legisladores tuvieron que “bajar” las facturas y se armó una larga fila en el dispenser de bebidas que disponen los miembros de la Cámara baja en el Congreso.

lemoine diputados.jpg Télam

El amateurismo llegó incluso a contagiar a funcionarios de larga trayectoria, tal es el caso del titular de Interior, Guillermo Francos, quien fue sorprendido al aire al notificarse de que el regreso a comisiones del proyecto fundacional de LLA implicaba echar por tierra también la votación en general. “Y bueno, él no es experto en materia legislativa”, reconocieron desde los pasillos de Balcarce 50. Otra de las frases que se escuchó esta semana en el primer piso de la Casa Rosada fue que el presidente Javier Milei «está muy enojado” por la derrota del oficialismo. Pese a que el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que el Jefe de Estado está “tranquilo”, y «sabía que esto iba a pasar”, en off algunos miembros del Gobierno reconocieron la ira presidencial, y aportaron que la noche en la cual naufragó su proyecto durmió solamente tres horas. De hecho, las mismas fuentes trabajaron esta semana para convencer al mandatario de que una consulta popular sobre la ley ómnibus podría no arrojar los resultados esperados. Por ahora, parece que lograron frenarla.

No obstante, se encontraron con una nueva amenaza del mandatario: desde Israel, Milei analizaba la posibilidad de volver a dar la espalda a los legisladores en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias el 1 de marzo, tal como hizo durante su asunción.

Y, sí, la caída de la ley ómnibus impactó en todas las mesas y sobremesas. Ni siquiera el anuncio de que se cambiará la Ley de Salud Mental y habrá en breve un protocolo de procedimientos para problemáticas de adicciones, que hizo Jorge Macri, desvió un milímetro la atención. Y eso teniendo en cuenta que el tema es muy sentido por familiares de pacientes con problemas de salud mental y también por los profesionales. Tampoco prosperó mucho la discusión sobre la atención en los hospitales porteños, una vieja polémica que provoca ásperas reacciones. Un poco, nada más que un poco, se habló del avance en la Ciudad de la recolección de las ramas producto del temporal de diciembre pasado. Igualmente nadie sabe por qué esa tarea de aseo se demoró tanto.

Martes 13 y bisiesto

Mientras no pocos cabuleros atribuyen la seguidilla de “contratiempos” al bisiesto de este año (el próximo “29” de febrero), otros intentan cubrirse esta semana por el martes 13 de ayer, y otros tantos estudian el Horóscopo chino para conocer los atributos (aparentemente no muy claros) del Dragón de Madera que rige, desde el sábado pasado, a este ajetreado 2024. Y uno de los afectados fue el Jefe de Gobierno Jorge Macri, quién, además de la feroz tormenta e inundación que debió soportar en la ciudad, cuando creyó todo en control, decidió ir también al Vaticano para la canonización, el domingo, de Mama Antula, pero el periplo no le salió muy bien.

incendio edesur caballito El incendio de una subestación en Caballito

Primero, una nueva tormenta sobre Buenos Aires, dejó buena parte de la ciudad sin luz por inundaciones; luego se incendió un gran transformador que dejó a miles de usuarios (aún hoy), sin electricidad; obviamente los vecinos en pie de guerra, le reclamaban por no estar en Buenos Aires y, para colmo, tampoco Su Santidad no le prestó demasiada atención en la reunión conjunta de argentinos el sábado, ya que estaba totalmente coptado por el Presidente Milei, y de poco valieron sus intentos de acercamiento, entre el Presidente y el Ministro Guillermo Franco.

También los gobernadores están entre enojados y preocupados, algunos más que otros, a partir del último esquema político plantado tras la baja de la ley ómnibus, y que frenaría otras muchas cuestiones. “Acá no sale nada hasta que se aclare la ley”, sería el mensaje desde Balcarce 50. Así, mientras algunos habrían intentado una contraofensiva para evitar “pasar por la Nación sus exportaciones”, lo que luego fue desmentido sin demasiado énfasis; otros comienzan a plantear invertir la cuestión presentando al Ejecutivo un proyecto de ley ya consensuado entre provincias y legisladores, como forma de destrabar la compleja situación.

En este marco se enrolaría el planteo de “una instancia superadora”, como explicó el diputado Ricardo Lopez Murphy, que “rescataría la parte fiscal de la Ley, solo sustituyendo las retenciones (que no son aceptadas por los gobernadores), por el impuesto a los ingresos, proyecto que también fue presentado ya por el oficialismo”, señaló el legislador como vocero “de un grupo muy amplio de diputados”, según confió. Es que algunos comienzan a mirar con desconfianza la posibilidad de que ocurra lo mismo que con la Ley de Presupuesto 2024 que, al no ser tratada, prorrogó automáticamente la del ´23, lo que le dio más libertad al Ejecutivo.

“Y si ahora pasa lo mismo con la ley ómnibus, y seguimos todo por decreto? Al final, Milei es “víctima”, o “victimario”? ¿No le votaron la ley o la hizo abortar?”, preguntó cáustico un opositor. Mientras tanto, quienes buscaron algún respaldo en Victoria Villarruel, la arquitecta silenciosa del Senado, encontraron más de lo mismo. La vicepresidenta compartió en sus redes sociales un video creado con Inteligencia Artificial, en el que su rostro reemplaza al de la actriz israelí Gal Gadot, interpretando a la Mujer Maravilla…Y, si de mala suerte se trata, los 150 años de Mar del Plata, buena parte de los cuales estuvieron “pasados por agua”, estarían también incluidos en la seguidilla la semana.

Lágrimas y las copas del Manchester

manchester.jpeg

Una selecta concurrencia se vio el jueves en «la Isla”, donde se encuentra la sede de la embajada británica en la Argentina. Allí, la anfitriona, la embajadora Kirty Hayes recibió en un entusiasta grupo de invitados. No eran para menos, los futboleros podrían ver “en persona” los trofeos de uno de los principales clubes ingleses, ya que la Manchester City Treble TrophyTour había traído a la Argentina, los cinco (5) trofeos que el club ganó en la última temporada: la Premier League, la FA Coup; la Champion League; la Super Cup, y el Mundial de Clubes. También algunos jugadores ingleses acompañaron el tour y colmaron las expectativas de los asistentes locales que, como se sabe, son futboleros de alma.

Pero no fue de lo único que se habló allí, también las diferencias entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires por el tema de los hospitales, y que derivó en una “diferencia” entre el ministro bonaerense, Nicolás Kreplak, y el Jefe de la Ciudad, Jorge Macri (antes de viajar a Italia), que luego quedó neutralizada por los sucesos posteriores; o las largas “colas de Pettovello”, que le armaron en un momento los movimientos sociales a la ministra de Capital Humano, estuvieron en los corrillos.

Es que la coqueta zona de la Embajada de Francia, sobre la 9 de Julio, adonde se mudó la cúpula del Ministerio encabezada por su titular, Sandra Pettovello, se había visto conmocionada por el reclamo que solo se suspendió por el viaje a Italia de la ministra. Por supuesto que también la canonización de Mama Antula, teórica primera “santa” argentina pero que, en realidad, en aquel momento (fines del siglo XVIII) no era tal ya que la Argentina no existía aún, y tampoco las provincias del norte, ya que toda esa región dependía del Virreinato del Alto Perú, merecieron comentarios muy variados, aunque todos con singular entusiasmo. Pero el comentario más jugoso vino de la mano de “las lágrimas” que por razones bien distintas, habían volcado en la semana Javier Milei en el Muro de los Lamentos, se supone que por emoción; y las que el titular de la bancada UCR, el cordobés Rodrigo De Loredo, no pudo contener a la salida del Congreso, el día que “se cayó” la ley ómnibus.

Aluvión de autos chinos

Horas de debate que cayeron en saco roto. El regreso de la ley ómnibus a comisión, lo que en rigor significó el fin de la aventura alberdiana, sorprendió los invitados a un evento que una importante automotriz desplegó en el Malba. Entre limonadas y otras bebidas frutales sin alcohol (la mayoría de los asistentes volvía manejando), cuando todavía se suponía que la jornada del Congreso iba para largo, era comentario el fracaso del Bopreal. Las automotrices, excepto Toyota, eludieron el bono del gobierno para solucionar las deudas con los importadores. Las casas matrices no se vieron seducidas por un título que cotiza bajo en el mercado secundario. Tampoco genera confianza la fecha 2027, de amortización final, cuando quién sabe qué será de la Argentina.

En esa línea, las marcas empezaron a desarmar los stand en la Costa ante una temporada veraniega que una vez pasado el fin de semana de Carnaval acelerará su final, con una mayor merma de turistas. En el epílogo de esas acciones de marketing, ejecutivos mencionaban, con los pies en la arena, que el mercado que se viene será “de un aluvión de autos chinos”. Ya sea por un desembarco ahora sí masivo (tras años de amague) de marcas de origen asiático, como de modelos que las mismas automotrices ya instaladas en el país fabrican en China. La hegemonía en las planillas de ventas de los vehículos nacionales tiene fecha de vencimiento, y las marcas miran los beneficios de la apertura de importaciones.

Diálogos con Conan: las seis formas de la derrota

– Hay seis formas de ser derrotado, Padre. Y usted las juntó todas en una.

– ¿Conan? Yo no fui derrotado, que quede claro. Fue toda una jugada maestra para exponer a la casta. Soy brillante.

– Escuche, Padre. La primera es no medir el número de fuerza. La segunda es la ausencia de un sistema claro de recompensas y castigos. La tercera es la insuficiencia de entrenamiento. La cuarta es la pasión irracional. La quinta es la falta de orden. La sexta es la mala selección de los soldados.

– ¿Y eso, Conan? ¿De dónde lo sacaste?

– Sun Tzu, Padre. El Arte de la Guerra.

– Conan, no me vengas con chinos. Son comunistas, son los ejemplos que no tenemos que seguir. No hay libertad en China. No hay chinos de bien.

– Padre, usted debería leerlo. Estrategias para la guerra. La guerra contra los traidores.

– Ni agua a los traidores, Conan. Ni subsidios al transporte, ni fondos para los maestros. Nada. ¿Ves, Conan? recompensas y castigos. Como dice tu chino.

– Se lo tomo, Padre. Es verdad. Le bajo una. De las seis formas de la derrota, se anotó cinco. Una generala. Tiene pocos solados, mal entrenados, mal elegidos y desordenados. Es una comparsa, no una tropa.

– Es la tropa que tengo, Conan. No los elegí. Llegaron, pasaron por la oficina y había que completar las listas. Es lo que se puede, no lo que quiere. ¿O te crees que es fácil?

– Pero con Rambito y Rambón no va a poder contra la casta, Padre.

– Yo puedo contra todos, Conan. La historia me recordará vencedor.

– Ahí tiene la otra forma de la derrota, Padre: la pasión irracional. Es muy difícil si no vuelve a escucharme. Como antes, como en la campaña.

– Yo te escucho siempre, Conan.

– No me escucha, me oye. No es lo mismo.

– Conan, volví renovado espiritualmente. Soy otro. Estoy preparado para la guerra. Soy Terminator. Soy Arnold.

– Hágame caso, Padre. Sea más prudente. Y lea a los chinos.