las señales que apuntan a un nuevo despegue (y las que no)

El analista, por otra parte, aseguró que bitcoin podría alcanzar los u$s50.000 en los próximos días, en un análisis reportado este viernes.

“En mis 8 años en el mercado de bitcoin, nunca he visto que los parámetros fundamentales no influyan en el precio si se les da tiempo suficiente. El mercado no está apreciando los parámetros fundamentales alcistas, lo que abre una gran oportunidad de compra para aquellos que son pacientes”, dijo Willi Woo.

El Bitcoin alcanzó el 13 de marzo su máximo histórico al cotizar en u$s61.683; un crecimiento de 464% frente a los u$s11.200 de fines de 2019, y de 126% desde el inicio de 2021 cuando cotizó a u$s28.000.

PlanB, el creador del modelo de precios Stock-to-Flow de BTC, es uno de los defensores más acérrimos de esta idea. En Twitter, el analista se mantiene firme en que el modelo Stock-to-Flow Cross Asset (S2FX) predice más acciones alcistas, señalando bajas temporales similares antes de repuntes épicos en ciclos anteriores.

Hasta ahora, el modelo S2FX ha sido uno de los predictores de precios más precisos de Bitcoin a lo largo de los años. Además, las métricas on-chain parecen apoyar la teoría de que los sentimientos bajistas podrían ser de corta duración.

Como novedad, trascendió que Bank of America ofrecerá a sus clientes la posibilidad de negociar futuros de Bitcoin a través de su plataforma.

Así lo revelaron dos fuentes con conocimiento del caso, las cuales aseguraron que el banco de Wall Street está cambiando la concepción que tiene sobre Bitcoin y comienza a abrir más mecanismos comerciales para brindar una mayor exposición a los clientes a la moneda digital, dentro de lo establecido por los límites regulatorios.

Lo más destacable del hecho de que ahora Bank of America permita a sus clientes comercializar futuros de Bitcoin es que esto contrasta con la postura que ha mantenido el banco hacia la moneda digital.

Pero mientras el precio de Bitcoin lucha por ganar impulso, los volúmenes al contado históricamente bajos y el fortalecimiento del dólar estadounidense provocan la indecisión generalizada de la mayoría de los traders.

Un nuevo informe de Delphi Digital analizó de forma macro la acción del precio actual de Bitcoin y encontró que una variedad de factores, incluyendo los bajos volúmenes de intercambio y el fortalecimiento del dólar estadounidense han pesado mucho en la criptomoneda más importante.