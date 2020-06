Las Termas de Río Hondo: el paraíso termal santiagueño se prepara para un nuevo turismo

El coronavirus ha dejado su huella en todo el mundo, obligando a repensar vínculos, espacios, relaciones, hábitos y actividades desde cero. No podríamos salir de la calle sin pensar en llevar el tapabocas, o ingresar a un lugar cerrado sin desinfectar nuestras manos, y seguramente pensaremos dos veces antes de intentar siquiera acercarnos a un grupo de personas.

Uno de los sectores que más perjudicados por todo este cambio fue el turismo, que se vio paralizado y sufrió un impacto devastador en todas partes del mundo.

Santiago del Estero también sufrió este golpe, ya que nuestro destino turístico por excelencia, Las Termas de Río Hondo, debió cerrar sus puertas como todos los demás, para resguardar a su gente.

Cómo afectó el aislamiento al paraíso termal

Termas de Río Hondo es la ciudad con la mayor cantidad de pozos termales de Latinoamérica y cada año recibe a miles de viajeros de todo el mundo durante todo el año.

“El encuentro con uno mismo y el disfrute están a la orden del día en cualquier momento del año […] Y en invierno el sol acompaña gentilmente, es el momento ideal para ir a partir del lanzamiento de la temporada, generalmente a finales de mayo”, relata la página oficial de la ciudad sobre sus encantos, y justamente en esa oración queda en evidencia el golpe que sufrió este 2020 que nadie pudo prevenir jamás.

“El impacto fue fuerte, como en todos lados, pero con el problema adicional de nuestros trabajadores temporales”, comenta el intendente de la ciudad balnearia, Jorge Mukdise, a DiarioPanorama.com. “Las ayudas nacionales como el Incremento Familiar de Emergencia (IFE) o el Programa de Asistencia al Trabajo (ATP) no los contempló, por lo que estamos haciendo todo lo posible por no dejar desamparado a esas familias, y conseguir ayuda para ellos”.

La ciudad cuenta con alrededor de 200 hoteles para albergar sus turistas, y todos ellos se encuentran sin actividad. La temporada se iniciaba con Semana Santa, y la ausencia de gente se hizo sentir. “Esto afectó a toda la actividad económica, sobre todo a aquellos rubros ligados al turismo, y mantenemos la esperanza de poder recuperar algo del tiempo perdido en estos meses, en los que se vienen”, relató Mukdise.

La apuesta a un mercado regional

Días atrás, Santiago del Estero pasó a la quinta etapa de la cuarentena, en la que avanzamos del aislamiento obligatorio al distanciamiento. Esto quiere decir que de a poco se van normalizando las actividades que en principio lo que se busca en reactivar el comercio y la libre circulación de las personas.

Como aún esta batalla contra el virus no está ganada, la medida tiene sus limitaciones; la libre circulación es interna en cada uno de los 27 departamentos de la provincia y el turismo aún se encuentra prohibido. Sin embargo, las ciudades que se encuentran en esta etapa al no tener contagios o tener menos de 10 y que estén controlados, pueden permitirse repensar cómo sería la activación de este segmento, como ya lo hicieron las provincias de Jujuy y Salta, por dar algunos ejemplos. En el caso de Jujuy, las autoridades provinciales diseñaron e implementaron el programa “Jujuy para los jujeños”.

En este sentido, el intendente Mukdise se apoyó en las palabras del gobernador Gerardo Zamora sobre la prohibición del turismo, aunque destacó que se presentará el proyecto del protocolo para la certificación de “locales seguros” para hoteles y spa. Lo que se busca con este proyecto es reforzar los cuidados y las medidas se seguridad en todos los comercios y hoteles de la ciudad, pensando en un mercado regional.

El principal mercado de Las Termas de Río Hondo es Buenos Aires y Córdoba, pero al tratarse de dos provincias con circulación comunicaría de COVID- 19 no se contemplaría reabrir el turismo para estas ciudades. En cambio, se habló de un turismo regional entre las provincias del NOA en los que no hay circulación del virus, y que se encuentran en situaciones similares. Por ejemplo, se habló de Catamarca, Salta y Jujuy, aunque no hay nada definido ni oficial.

Adaptar la ciudad a la “nueva normalidad”

Sobre los alcances del nuevo DNU, el intendente sostuvo que en Termas se concentrarán ahora en restablecer los horarios habituales para favorecer al comercio y evitar aglomeraciones. “Esto es un gran paso para todos, recuperar la libertad de poder juntarnos con nuestra familia y con nuestra gente; fue un gran esfuerzo para toda la población, de todas las edades”, destacó Mukdise.

“Imaginate la alegría de los adultos mayores de saber que van a poder salir nuevamente a la calle y van a poder visitar a sus nietos; y la de los adolescentes, que van a poder reunirse con sus amigos después de tantos días, por eso digo que fue un esfuerzo de todos, y tenemos que ser responsables, porque sabemos que si esto no llega a funcionar, volvemos a la primera etapa”, asegura el funcionario.

Termas de Río Hondo no contó con ningún caso de coronavirus hasta la fecha, y recibió a más de mil ciudadanos que se encontraban fuera de la provincia. Se acondicionaron tres hoteles y el edificio del antiguo hospital para albergar a trabajadores temporales que se encontraban en la costa, como así también a trabajadores golondrinas que volvieron a la ciudad entre marzo y abril.

A la fecha, sólo se encuentran en aislamiento preventivo unas 26 personas que llegaron a principio de junio en el último colectivo de personas que recibieron, e informaron que no podrán ingresar más personas a la ciudad: “Ya han tenido tres meses para volver a sus casas, es momento de cuidarnos”, recordó el funcionario sobre la medida que regirá hasta el 28 de junio.

A la espera de la reactivación del turismo

Aunque la prohibición del turismo sigue vigente hasta el 28 de junio, es un tiempo que las ciudades turísticas como Termas deben contemplar para acondicionarse en estas nuevas medidas, a la espera de poder recibir gente nuevamente.

“No se sabe cuándo volverá todo; esto es día a día, por ahora la meta es el 28 de junio, ese día veremos cómo seguimos”, sostuvo el intendente sobre este punto. Mientras, el trabajo también se centra en retomar obras que quedaron pendientes, como la feria de la calle libertad, y el puente, donde ya había iniciado su trabajo.

Cumplir el distanciamiento y mantener la esperanza

Las luces en la plaza van a volver a brillar, la Isla Tara Inti, el Museo del Automóvil, el Centro Cultural, el Golf y hasta el Autódromo volverán a estar colmados de turistas ansiosos por disfrutar el encanto de Termas, pero ahora es tiempo de mantener todo lo logrado en estos meses.

“Por lo pronto, los paseos y las plazas volverán a estar disponibles para salir a caminar y reencontrarnos con nuestros seres queridos. Tenemos la suerte de saber que las aguas termales y todos los logros obtenidos seguirán allí cuando todo esto termine, pero por ahora, debemos seguir cuidándonos entre todos”, sentenció Mukdise.