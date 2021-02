Las tres centrales gremiales apoyaron el acuerdo político para monitorear precios y salarios

En una primera reunión sin sorpresas, el gobierno recibió a representantes de las tres centrales sindicales que, casi sin matices, coincidieron en el plan del gobierno para ir “monitoreando” precios y salarios, en las críticas a los “formadores de precios” y se llevaron el compromiso oficial que en 2021 haya “paritarias sin techo” y que cada gremio pueda eventualmente negociar compensaciones en instancias de revisión con las patronales.

En una reunión de poco más de una hora y media, el gabinete económico, encabezado por Santiago Cafiero, recibió a una treintena de dirigentes entre los que se encontraban Héctor Daer, Carlos Acuña y Andrés Rodríguez, por CCT, Ricardo Pignanelli y Hugo Moyano por el Fresimona, y Hugo Yasky, de CTA de los Trabajadores y Ricardo Peidro, de CTA Autónoma.

Durante el encuentro, “todos los ministros” reiteraron que este año los salarios deberían ganarle al IPC, como una forma de apuntalar el consumo –fundamental para las expectativas electorales del oficialismo- y sólo escucharon críticas de algunos sindicalistas por las posturas de los ejecutivos en contra del pago del Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas y de las paritarias libres.

Los funcionarios repitieron que el “supuesto” del IPC del 29% proyectado por el Presupuesto debería cumplirse. El ministro de Economía, Martín Guzmán, recordó que durante el macrismo las expectativas del mercado –el famoso REM- calculaban una inflación del 30% y después ese indicador terminaba en torno a los 55 puntos. Un jefe sindical consultado dijo que durante el encuentro se habló que este años los sueldos deberían ganarle en “3 o 4 puntos” al índice inflacionario.

A la salida del encuentro, celebrado en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, Claudio Moroni (Trabajo) recordó que el “año pasado estimamos una inflación entre el 35 y el 40 por ciento y terminó en 36 por ciento cuando el REM la estimaba en un 50%”.

El funcionario admitió que en el gobierno no gustan las cláusulas gatillo pero sí admitirían los acuerdos de “revisión” paritarios, tal como los previó en su paritaria el gremio bancario para septiembre y noviembre próximos. Señaló que el resultado del cónclave “fue el (propio) encuentro y que no hay un contrato jurídico” con los gremios sino que se busca un “acuerdo político”. Y remarcó que “un gobierno peronista no le fija el techo a las paritarias. Esta es nuestra definición ideológica básica”.

A la salida del encuentro, Sergio Romero (UDA), dijo a Mundo Gremial: “fue una muy buena mesa política. La idea es transitar una mejora salarial durante el año y hacer una contención estricta a los precios, que bajen, para que los sueldos le ganen a la inflación. Todos estuvimos de acuerdo”.

Al ser consultado sobre si se mencionó el pago de bonos o algún mecanismo de compensación para evitar un desfasaje inflacionario, el sindicalista docente indicó que “eso lo va a resolver cada paritaria. Serán sin techo, como lo dijo el jefe de Gabinete (Cafiero)”.

A su turno, Ricardo Peidro, de CTA Autónoma, dijo que “planteamos que no alcanza la convocatoria a los empresarios porque los formadores de precios los que condicionan cualquier propuesta de recomposición salarial, maximizando la ganancia a costa del salario y la flexibilización. Ahí es donde el gobierno tiene que hacer los ajustes necesarios”.

En coincidencia con el tono del encuentro, la central estatal pidió ampliar la convocatoria a movimientos sociales y cooperativistas.

“Fue todo muy acordado con las tres centrales. Se hizo diferencia con la reunión de mañana y las únicas críticas al gobierno pueden estar en ese lado, que reciben al `enemigo` quienes plantean cuestiones en las que no estamos de acuerdo”, acotó una fuente gremial consultada.

Lo cierto es que el Ejecutivo prometió a los asistentes realizar reuniones “periódicas” y más adelante juntar a empresarios y sindicalistas para intentar consensuar políticas. También se habló de la pronta convocatoria al Consejo Económico y Social, en el que se intentará arribar a “acuerdos estructurales” de mediano plazo.