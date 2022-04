Las tropas ucranianas logran matar al octavo general ruso desde que empezó la guerra

Vladimir Putin ha perdido a su octavo general luchando en Ucrania, en otro gran golpe a su despliegue bélico. El mayor general Vladimir Frolov, subcomandante del 8º Ejército de Armas Combinadas, fue enterrado con todos los honores militares este sábado en San Petersburgo.

Se desconoce cómo murió o dónde estaba en el momento de su fallecimiento, aunque se cree que su unidad se desplegó en el área alrededor de la sitiada ciudad portuaria de Mariúpol.

Alexander Beglov, el gobernador de San Petersburgo, dijo en su entierro: «Un verdadero patriota, un hombre valiente y valiente, cumplió honestamente y hasta el final con su deber militar y humano. La gente no olvidará a sus héroes. Eterno recuerdo para él».

Beglov dijo que Frolov había «caído en una muerte heroica en la batalla con los nacionalistas ucranianos», siguiendo así el discurso oficialista del Kremlin para justificar la invasión.

Según el Mirror, la muerte de Frolov llegua después de que otros siete generales rusos hayan sido eliminados desde que se inició la guerra, aunque el Kremlin solo ha reconocido públicamente la muerte de uno, el general de división Andrei Sukhovetsky, a quien se cree que le disparó un francotirador.

La clave de las bajas

Los expertos explican que hay diferentes razones por las que varios altos oficiales rusos han caído en la invasión. La clave estaría en el uso de equipos y dispositivos electrónicos poco fiables entre las fuerzas rusas, así como la presencia de subordinados demasiado aterrorizados para tomar decisiones rápidas.

El ex general del ejército estadounidense y director de la CIA, David Petraeus, dijo que Ucrania también tiene «buenos francotiradores» que pueden apuntar a figuras clave cuando se rompe una cadena de mando rusa.

«Las comunicaciones se han atascado. La columna se detiene y un general impaciente avanza para ver qué está pasando. No hay iniciativa, no hay cuerpo de suboficiales, no hay sentido de la iniciativa en los niveles inferiores. Esperan que se les diga qué hacer, y los ucranianos tienen muy, muy buenos francotiradores«, dijo Petraeus.