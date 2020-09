Laspina acusó a Massa de “romper las reglas” de cara a la sesión de hoy

“Nosotros lo que hacemos es exigir el cumplimiento de las reglas”, remarc.

El diputado nacional Luciano Laspina (JxC) acusó hoy al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, de “romper las reglas” de juego en el cuerpo, en referencia a la sesión virtual convocada para hoy, y reconoció que para el bloque opositor “es un riesgo” asistir en forma presencial al debate, en el marco de la pandemia de coronavirus.

“Al no estar prorrogado el protocolo, la sesión debe ser presencial, de manera que si no hay 100 diputados sentados, la sesión no será valida”, insistió Laspina en declaraciones a FM Metro.

“Nosotros lo que hacemos es exigir el cumplimiento de las reglas”, remarcó sobre la sesión virtual en la que el oficialismo buscará debatir una serie de proyectos, entre ellos uno de auxilio al sector del turismo.

Para Laspina, “es una situación lamentable y triste que nos lleva a tomar estas decisiones extremas”, aunque admitió su bloque sabe que “obviamente es un riesgo la sesión presencial”.

“Massa se comporta más como el presidente de la bancada oficialista que como el Jefe de la Cámara, que debería abrazar a todos. Rompió las reglas de juego”, consideró el legislador.

La sesión especial, convocada para las 13, fue solicitada el viernes pasado por el Frente de Todos y el resto de las bancadas minoritarias (a excepción de Juntos por el Cambio y la Izquierda), para debatir el proyecto sobre turismo y otro de aumento de penas por pesca ilegal.

Ante ese escenario, Juntos por el Cambio advirtió que solo puede haber deliberación presencial por considerar que está vencido el protocolo de funcionamiento remoto, por lo que desde ayer sus miembros comenzaron a viajar hacia Buenos Aires.

“Llegamos a esta situación porque se venció el protocolo y se requería el consenso de todos los sectores políticos”, recordó el diputado.

La controversia se plantea porque el principal espacio opositor no acepta prorrogar por un mes el protocolo de actividad virtual que venció el pasado 7 de agosto sin que exista un acuerdo sobre el temario que se tratará en septiembre, ya que no quiere que se incluyan la reforma judicial ni el proyecto sobre el Aporte Extraordinario Solidario de las grandes fortunas.

El Interbloque de JxC decidió que sus legisladores del interior viajen a Buenos Aires para asistir a la sesión de hoy, que a su criterio solo se puede hacer en forma presencial.

Desde el Frente de Todos, varios diputados, como Marcelo Cassareto, Germán Martínez o Nicolás Rodríguez Saá, calificaron de “irresponsable” a esta decisión de la principal bancada opositora.