Lavagna: “No creo que sea un momento adecuado para un Consejo Económico y Social” – Télam

El ex ministro de Economía y ex candidato presidencial Roberto Lavagna sostuvo hoy que le dijo al presidente Alberto Fernández que “no es un momento adecuado para (la conformación de) un Consejo Económico y Social”, debido a que hay una “rigidez” en los distintos sectores sociales que “tienen una actitud de no ceder en nada”.

“Con la rigidez actual, desde los productores de Vaca Muerta hasta los jubilados, pasando por jueces, diplomáticos y sindicatos, en donde todo el mundo se mantiene en su posición, es difícil cambiar, y si no se cambia, los resultados serán similares” a los de los últimos años, dijo Lavagna en diálogo con Radio Con Vos.

Durante los últimos días estuvo en danza el nombre del ex candidato a presidente por Consenso Federal para presidir un eventual Consejo Económico y Social, luego de que el propio Alberto Fernández manifestara públicamente en enero que le “encantaría” que ese puesto lo ocupe Lavagna.

Al ser consultado al respecto, el economista afirmó: “Le dije a Alberto Fernández que no creo que sea un momento adecuado para hacer un Consejo Económico y Social, porque veo en los distintos sectores, empresarios y sindicales, una actitud de no querer ceder en nada”.

“Mantenerse en esa línea es asegurarse de que el país no va a salir del estancamiento”, sostuvo Lavagna, y consideró que un organismo de esas características “tiene que dedicarse a cuestiones estratégicas de mediano y largo plazo, y permitirle al gobierno que ha sido electo que proponga las distintas políticas en la coyuntura”.

Por otro lado, Lavagna se manifestó favorable a la modificación de las jubilaciones de privilegio.

“No puede haber, entre las jubilaciones más altas y más bajas, la diferencia que hoy hay”, dijo el ex ministro de Economía y consideró que “se debe hacer más uniforme al sistema jubilatorio”.

Respecto de la marcha del gobierno de Alberto Fernández, el economista sostuvo que “hay cosas que no me gustan, pero son temas puntuales: globalmente veo un enfoque que mira mucho más a la producción, al empleo, al país hacia adentro, y no hacia esa absurda política de vivir para pagar intereses”.