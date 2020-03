Coronavirus: Luis Petri junto a Claudia Najul piden que el ministro de Salud asista al Congreso

Minutos después de que se confirmara el primer caso de coronavirus en el país, el diputado nacional por Mendoza de la UCR Luis Petri y la diputada nacional de Juntos por el Cambio, por Mendoza, Claudia Najul, presentaron un proyecto solicitando la asistencia del Ministro de Salud Ginés Gonzalez García para informar respecto de las medidas de prevención para impedir la propagación y contagio del coronavirus en el país y además, se solicitó la constitución en forma urgente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

En ese sentido, Petri aseguró: “ante la confirmación del primer caso de coronavirus en el país es imprescindible arbitrar todos los medios para Ia impedir la propagación y contagio del virus en la población a partir de la implementación de políticas sanitarias activas”

“Es fundamental conocer qué medidas se van a tomar y saber si la percepción del riesgo se ha modificado con la confirmación del primer caso” sostuvo el legislador de Mendoza.

Por su parte Najul también pidió que el titular de Salud de la Nación se presente en el Congreso para informar sobre cómo encararán la prevención y atención de las personas con el virus.

“Queremos conocer las medidas de prevención y atencion que se están implementando por el coronavirus .Es momento de tranquilizar a la gente” afirmó la funcionaria.

Proyecto de Resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Convocar al Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, a fin de informar respecto de las medidas de prevención para impedir la propagación y contagio del coronavirus en el país y específicamente sobre:

Si se cuenta con un plan específico en el sistema de salud para abordar posibles casos de coronavirus y estado de ejecución en que se encuentra. Si se prevé una partida presupuestaria especial para reforzar el sistema de salud en todo el país, en el marco de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva. En caso afirmativo, Indique específicamente el presupuesto destinado para la compra de equipamiento, capacitación de personal y fortalecimiento de recurso humano en efectores de salud, así como para garantizar la vigilancia y la notificación rápida de posibles casos. Si se ha previsto una capacitación específica impartida trabajadores de la salud para detectar y abordar casos de coronavirus teniendo en cuenta la especialidad y la urgencia de la temática. Si la respuesta es afirmativa, especificar la modalidad de la capacitación y la cantidad de recurso humano alcanzado por la misma. Si se han previsto laboratorios en todo país para que analicen las muestras tomadas a efectos de la detección de posibles casos.

Solicitar que se implemente de manera urgente una campaña audiovisual masiva de información, concientización y prevención sobre el Virus 2019nCoV, teniendo en cuenta la elevación por parte de la Organización Mundial de la Salud, de “alta” a “muy alta” la amenaza a nivel mundial.

Solicitar Presidente de la Cámara la constitución en forma urgente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados a fin de recibir al Ministro.

Fundamentos:

Señor presidente:

El objeto del presente proyecto es solicitar al Presidente de la Cámara la constitución en forma urgente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y se convoque al Ministro de Salud Ginés González García para que explique las medidas que se van a adoptar para impedir la propagación y contagio de coronavirus en el país, específicamente sobre si existe y se ha puesto en marcha un plan específico del sistema de salud para abordar posibles casos de coronavirus en Argentina, las medidas a implementarse y el presupuesto con el que se cuenta para tal fin.

Ante la confirmación del primer caso de coronavirus en el país es imprescindible arbitrar todos los medios para Ia impedir la propagación y contagio del virus en la población a partir de la implementación de políticas sanitarias activas.

En este sentido es necesario conocer qué medidas se van a tomar y si la percepción del riesgo se ha modificado con la confirmación del primer caso.

Los coronavirus son una extensa familia virus que afectan al ser humano y varias especies de animales. Hasta ahora había seis conocidos que podían enfermar a una persona y otros que solo afectan a algunas especies animales, pero que pueden sufrir mutaciones que les permiten saltar a otras y volverse virulentos para el ser humano.

En los últimos años se han descrito tres brotes epidémicos importantes causados por coronavirus.

Por un lado, el síndrome respiratorio agudo y grave (SRAS-CoV) se inició en noviembre de 2002 en China, afectó a más de 8.000 personas en 37 países y provocó más de 700 muertes. La mortalidad del SRAS-Cov se ha sido cifrada por los organismos internacionales en el 10% aproximadamente.

Por otro el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) fue detectado por primera vez en 2012 en Arabia Saudita. Se han notificado hasta octubre de 2019 más de 2.400 casos de infección en distintos países, con más de 800 muertes. La letalidad es, por tanto, del 35%.

En último término se encuentra el recientemente detectado 2019nCoV. A finales de diciembre de 2019 se notificaron los primeros casos del nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan en China. Desde entonces el goteo de nuevos infectados por el coronavirus 2019nCoV ha sido continuo por la transmisión de persona a persona.

La OMS declaró que el nuevo brote de Coronavirus es una emergencia internacional de salud pública, luego de que un comité de emergencia se reuniera en Ginebra.

La OMS define una emergencia de salud pública de interés internacional como “un evento extraordinario” que constituye un “riesgo para la salud pública de otros Estados a través de la propagación internacional de enfermedades” y “potencialmente requiere una respuesta internacional coordinada”. Las emergencias anteriores han incluido el ébola, el zika y la gripe H1N1.

El viernes pasado, la Organización Mundial de la Salud elevó el riesgo internacional de propagación del coronavirus COVID-19 de “alto” a “muy alto”.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus declaró que la razón principal de esta declaración no se debe a lo que está sucediendo en China, sino a lo que está sucediendo en otros países, siendo su mayor preocupación, la posibilidad de que el virus se propague a países con sistemas de salud más débiles y que no estén preparados para enfrentarlo.

El presidente del comité, el Dr. Didier Houssin, dijo que la decisión de recomendar la declaración a la OMS fue casi unánime, citando un número creciente de casos en China, un aumento en el número de países afectados y que “algunos países han tomado medidas cuestionables sobre los viajeros”. Además confirmó que declarar el coronavirus una emergencia de salud pública de interés internacional permitiría a la OMS coordinar mejor la respuesta internacional.

Su director, el doctor Tedros Adhanom Gebreyesus, explicó que hasta el momento lo que se advierte son epidemias vinculadas de COVID-19 en varios países, pero la mayoría de los casos aún se pueden rastrear a contactos conocidos o grupos de casos, por lo que todavía no hay evidencia de que el virus se esté propagando libremente en las comunidades. Remarcó que mientras esa sea la situación, existe la posibilidad de contener el virus con medidas rigurosas.

En todo el mundo, el coronavirus ya provocó 3.118 muertes y ya tiene 91.313 contagiados desde que comenzó a propagarse. Hasta ahora, la mayoría de los casos de muertes se dieron en China y los países que siguen con más decesos son Irán, Italia y Corea del Sur .

México, Dinamarca, Estonia, Lituania, Países Bajos y Nigeria han reportado sus primeros casos, todos con nexos con Italia. El aumento continuo en el número de casos, y el número de países afectados en los últimos días, es lo que preocupa a la OMS.

Para Tedros, lo trascendente para contener este virus es romper las cadenas de transmisión, algo que China está haciendo de forma eficiente, por lo que recomendó a los países revisar el informe de la Misión Conjunta de la OMS que visitó el país asiático este mes, y que ya está disponible en el sitio web de la Organización.

El informe incluye una gran cantidad de información y 22 recomendaciones para China, para países afectados y no afectados, para la comunidad internacional y para el público en general. Hace un llamamiento a todos los países para que eduquen a sus poblaciones, amplíen la vigilancia, encuentren, aíslen y cuiden cada caso, rastreen cada contacto y adopten un enfoque de todo el gobierno y de toda la sociedad.

China por su parte, ha informado de 329 casos nuevos en las últimas 24 horas, el número más bajo en más de un mes. Singapur, Nepal y Vietnam también han tenido éxito en la contención de casos. La clave es actuar rápido y agresivamente, cuando aparecen los primeros contagios.

A su vez el trabajo para lograr vacunas y tratamientos está progresando. Se están desarrollando más de 20 vacunas en el mundo y hay varios tratamientos en ensayos clínicos. Los primeros resultados se esperan en pocas semanas, según informaron de la Organización.

Tedros afirma que no se necesita esperar vacunas y terapias. Hay cosas que cada individuo puede hacer para protegerse a sí mismo y a los demás en la actualidad. Por ello son de fundamental importancia las campañas de información y concientización para que cada individuo tome las precauciones que debe tomar para frenar el contagio. El riesgo para cada persona depende de dónde vive, su edad y su estado general de salud.

El director del área de emergencias de la OMS, Mike Ryan, añadió que no se puede entrar a la etapa de mitigación del virus, cuando todavía se puede contener. Afirmó que tenemos que ralentizar la transmisión del virus, porque los sistemas de salud, los del Norte y los del Sur, no están listos. Contener no es solo interrumpir la transmisión y poner el virus de regreso en la naturaleza, sino darles tiempo a los sistemas de salud a que se preparen, subrayando la necesidad de actuar de inmediato, y entender que todos los Gobiernos y todos los ciudadanos tienen que participar para lograrlo.

Por su parte la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, recomendó este miércoles a los países que intensifiquen sus planes de preparación y respuesta a la enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19) ante la aparición de nuevos casos en la Región de las Américas. Agregó además que una respuesta multisectorial para garantizar el fortalecimiento de la vigilancia, la preparación de los servicios de salud, la prevención de la propagación, y el mantenimiento de los servicios esenciales, son todas intervenciones clave para enlentecer la transmisión y salvar vidas.

La COVID-19 se transmite de persona a persona a través de gotas y en contacto con superficies contaminadas y principalmente por personas que ya muestran síntomas. La información disponible actualmente sugiere que una sola persona infectada puede infectar entre 1 y 4 contactos cercanos.

Ante el primer caso positivo de Coronavirus en el país, el Congreso en particular pero fundamentalmente la ciudadanía en su conjunto necesita conocer el plan de acción a desarrollar por el Ministerio de Salud, para llevar tranquilidad a la población y garantizar su seguridad sanitaria.

Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de resolución.