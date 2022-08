le negaron una mamografía porque era joven y poco después le diagnosticaron cáncer de mama avanzado

La vida de Philecia La’Bounty, tiktoker estadounidense de 35 años, cambió drásticamente cuando fue diagnosticada de un cáncer de mama en estadio cuatro apenas ocho meses después de que los doctores rechazaran hacerle una mamografía tras haberse encontrado un pequeño bulto en su pecho izquierdo.

Tenía 29 años, hacía deporte y contaba con un historial médico impecable. Tampoco en su familia se habían detectado antes otros casos de la enfermedad. Su edad y sus condiciones llevaron a los médicos de la clínica gratuita a la que acudió para analizar la protuberancia, en la que presentaba un tejido diferente al del resto de su seno, a descartar someterla a una mamografía, pues las pruebas que se le habían realizado habían resultado bien, ha explicado ella misma en su cuenta en TikTok, donde ha publicado varios vídeos para evitar que otras mujeres pasen por lo mismo y concienciar sobre la detección del cáncer de mama a edades tempranas.

Ella dio con el bulto casi por casualidad, cuando ajustó su pecho izquierdo en el sujetador deportivo que vestía mientras veía una película en el cine con su novio. El hallazgo del mismo le preocupó, pero no tenía seguro médico ni dinero suficiente para acudir al programa Obamacare, así como para pagar una clínica privada, por lo que varios doctores de la consulta en la que trabajaba le recomendaron ir a los centros gratuitos de la ciudad californiana de Long Beach.

Allí fue donde se realizó el examen médico con resultado benigno y donde le dijeron que podría tratarse de un quiste. Ella insistió en hacerse más pruebas, pero el segundo ultrasonido reveló lo mismo que el anterior. Pese a ello, La’Bounty seguía preocupada y quiso inscribirse para una mamografía pero su solicitud fue «denegada por la edad y por no tener antecedentes familiares», asegura que aparecía en la documentación.

Lo intentó de nuevo, pero volvió a ser rechazada dado que no tenía otros síntomas y sus análisis de sangre eran correctos. «Así que me negaron cualquier otro tratamiento, me dijeron que era demasiado joven para tener cáncer de mama, que estaba sana y que sólo era un quiste», narra, añadiendo que le recomendaron regresar «si me molestaba».

Volvió ocho meses después, cuando el bulto había crecido ocho centímetros más. Entonces el centro la sometió a mamografía y ultrasonido de emergencia. Supo que se trataba de cáncer en el instante en el que la doctora salió de la estancia para buscar otra opinión sobre los resultados del ultrasonido, revela.

También se le realizaron hasta ocho biopsias, una tomografía por emisión de positrones y y una resonancia magnética antes de diagnosticarle el estadio cuatro de la enfermedad y metástasis en los pulmones, los ganglios linfáticos de su axila izquierda y el esternón, explica en su plataforma.

Cómo es su vida actualmente

Ahora, «estoy bien, pero no estoy bien», señala, puesto que aunque su organismo no tiene tumores o cáncer activos, no existe una cura para eliminar por completo la enfermedad de su cuerpo y «estaré con tratamiento de quimioterapia durante el resto de mi vida», sometiéndose a ella durante tres semanas, descansando otras dos, puesto que es esta terapia la que consigue «mantener dormido» al cáncer, y haciéndose análisis de sangre antes de comenzar la siguiente rondar para comprobar que todo está bien.

El proceso ha sido muy duro. La primera sesión de quimioterapia a la que fue sometida fue con la conocida como «el diablo rojo» (con el medicamento llamado doxorrubicina), el más agresivo que existe. Sus efectos fueron tan horrorosos que ni siquiera podía tragar su propia saliva sin vomitar, por lo que tenía que escupir en una taza, y el dolor en todo su cuerpo era insoportable, pero su oncóloga solo intentó aliviarlos pidiéndole que tomara un medicamento para paliarlo y le colgó el teléfono.

La misma doctora no le advirtió de que esta quimioterapia podía provocar que perdiera la capacidad para tener hijos, algo de lo que La’Bounty se enteró a través de un vídeo. Sin embargo, cuando la joven se lo dijo, la oncóloga desechó la idea de buscar otro tratamiento: «Estoy tratando de salvarle la vida. No tengo tiempo para analizar todas las opciones«, fue su respuesta, según le ha contado ella misma a Insider.

Tras este episodio cambió de médico y desde entonces ha pasado por dos tratamientos de quimioterapia diferentes en los que no ha vuelto a pasar por lo mismo.

En su lucha contra el cáncer, y para evitar que la enfermedad se reproduzca como consecuencia de las hormonas, «me extirparon los ovarios y las trompas de Falopio, por lo que tengo la menopausia, lo que es una pesadilla». Esto ha supuesto un duro varapalo para ella, puesto que era un «sueño» para ella llevar a su bebé en su vientre. Podrá tener hijos, puesto que pudo congelar varios óvulos, pero no podrá gestarlos, ya que sería peligroso para ella.

Además, tiene que seguir lidiando con la depresión, el trastorno de estrés postraumático y todo el sufrimiento por el que ha pasado.

«Me hubiera gustado haber visto a alguien de mi edad» contando su experiencia con el cáncer de mama en internet, aunque no le desea a nadie pasar por la enfermedad, explica, porque si lo hubiera hecho «habría luchado más» por encontrar la forma de recibir su diagnóstico antes. Esa es la razón principal que le ha llevado a contar su historia, visibilizar que el cáncer de mama también puede aparecer a una edad temprana.

Por eso, «viendo el apoyo que he recibido, todos los comentarios bonitos, y gente diciendo que ha programado una mamografía porque ha visto mi vídeo, hacen que cada segundo de todo lo que he pasado merezca la pena. Si puedo salvar a una mujer, una vida, pasaré por esto«, asegura.