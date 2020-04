Le otorgaron la prisión domiciliaria a Amado Boudou

Sin embargo, el caso de Boudou no había tenido la misma suerte. El ex vicepresidente había enfrentado un juicio en donde se lo condenó y la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó ese resultado. También rechazó el recurso extraordinario para poder llegar a la Corte Suprema de Justicia. La defensa de Boudou, sin embargo, fue en queja y sostiene que hasta que la Corte Suprema de Justicia no revise su sentencia el ex vicepresidente sigue siendo inocente