Leandro Santoro, aislado por un contacto estrecho de Covid-19

El candidato a diputado nacional porteño por el Frente de Todos, Leandro Santoro, anunció que tuvo contacto estrecho con un caso positivo de Covid-19 en el marco de las actividades realizadas por la campaña electoral y, por lo tanto, permanecerá aislado por protocolo, hasta obtener los resultados del hisopado que se hará el lunes.

«Hace unas horas me avisaron que una persona que estuvo conmigo en una actividad de campaña, dio positivo de Covid. Por tal motivo (y más allá de que no tengo ningún síntoma) corresponde que me aísle», escribió Santoro en su cuenta personal de Twitter.

Hace unas horas me avisaron que una persona que estuvo conmigo en una actividad de campaña, dio positivo de covid. Por tal motivo (y más allá de que no tengo ningún síntoma) corresponde que me aisle. El lunes me haré el hisopado correspondiente. Hay que seguir cuidándonos!

Y agregó: «El lunes me haré el hisopado correspondiente. Hay que seguir cuidándonos!».

Hasta el día de hoy, el candidato se encontraba realizando la campaña de cara a las elecciones legislativas generales que se realizarán el 14 de noviembre, recorriendo los barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.





