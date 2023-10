Leandro Santoro habló sobre su renuncia al balotaje: «Fueron de las 48 horas más difíciles de mi vida»

El excandidato a jefe de Gobierno porteño de Unión por la Patria, Leandro Santoro, se refirió a su renuncia al balotaje contra Jorge Macri, de Juntos por el Cambio, y explicó que se trató de una decisión colectiva basada en los gastos de una elección, en lo contradictorio de buscar los votos de La Libertad Avanza en el marco de la segunda vuelta nacional y por la minúscula distancia que alcanzó su rival para ganarle este domingo, habiendo quedado clara la voluntad de la mayoría porteña.

Santoro reconoció que la decisión fue dolorosa, pero aseguró que fue correcta, ya que fue una medida de toda la fuerza. “A la ciudad de Buenos Aires le hubiera resultado bastante difícil aceptar que forzáramos un balotaje siendo tan difícil revertir la elección, porque estábamos hablando de pocos votos. Eso significa gastar mucho dinero en un contexto de crisis. Yo quiero ser cauto y, además, tampoco me parecía que por una cuestión de vanidad personal, de ver mi cara en los carteles, valiese la pena. Pensá que no se jugaban diputados ni comuneros”, explicó.

El diputado nacional se mostró aún muy conmovido por su paso al costado de la carrera electoral y detalló: “Fueron de las 48 horas más difíciles de mi vida porque soy consciente de que hay mucha esperanza, ilusión, y cuidar el estado de ánimo de nuestra gente era importante. Hay muchos que querían que diéramos la pelea hasta el final, estaban con la expectativa de ir igual, pero después nos dimos cuenta de que era un contexto difícil porque yo tendría que ir a buscar al electorado de Ramiro Marra en contra del PRO, mientras Sergio tendría que hacer el procedimiento contrario”, reconoció.

Además, en entrevista con C5N, Santoro relató: “Creí que era importante poner paños fríos y actuar de manera responsable, tenía que pensar en nuestro país y en nuestra Ciudad, y no tanto en intereses particulares, para dar tranquilidad”. Luego, conteniendo las lágrimas, añadió: “Le pido a la gente que entienda, fueron 48 horas espantosas, de angustia, me cuesta no quebrarme porque sé que hay mucha gente que confió. Hay pocas cosas en la vida más difíciles que administrar la esperanza de los demás, no defraudar. Dejé todo, todos lo hicieron”.

Santoro admitió que “hubo un problema con el tema del voto en blanco, que creo que hay que mejorar. Hay casi 11 puntos de voto en blanco”, en referencia al sistema de doble boleta que gran parte del electorado no entendió antes de llegar el domingo a las urnas. Sin embargo, respondió a las palabras de Jorge Macri, quien expresó que su salida del balotaje “es un buen gesto de un dirigente al que valoro y respeto, que tuvo un gran compromiso durante la campaña y actuó con lealtad”. Santoro replicó: “A mí me llena de orgullo, yo creo que esta Argentina necesita racionalidad y que un dirigente opositor tenga esas palabras les puede dar orgullo a mis hijas”.

Luego, el excandidato reveló: “Nunca hablé con Lousteau en mi vida. Ojalá se dé, por supuesto. Yo traté deliberadamente de no hablar con los radicales porque no los quería comprometer, porque sé cómo son éticamente, no los llamé para no incomodarlos. Guardo un profundo amor por el radicalismo. Ahora el compromiso del radicalismo con Juntos por el Cambio desapareció, de acá a las elecciones del 19 de noviembre ya no tienen esa responsabilidad de acompañar porque participaron de una PASO y perdieron”, analizó y convocó a dirigentes y a votantes del radicalismo a acompañar la propuesta del peronismo.

Sobre los dichos del candidato presidencial Sergio Massa, quien calificó la decisión del diputado como «valiente» y «sensata» y afirmó que lo convocará a formar parte del gobierno, Santoro insistió: “Palabra de honor, por mis hijas te lo juro: no hablé de ningún cargo con Sergio ni con nadie. Me enteré como se enteraron todos, por un mensaje de mi mamá”. También estableció que la propuesta “es un reconocimiento”, pero reiteró que la decisión de bajarse del balotaje no estuvo atravesada por esto. “Después, si Sergio me necesita, estoy para lo que haga falta. Soy un hombre del proyecto, milito desde los 13 años y ¿quién no sueña con ser parte de algo colectivo y gestionar? Pero eso no se habló. Lo que estaba claro es que había que defender los intereses de la Argentina, la Ciudad de Buenos Aires y nuestra fuerza, en ese orden”, mencionó.

En la misma entrevista, Leandro Santoro habló duramente sobre Javier Milei y La Libertad Avanza y exclamó: “Estamos frente a una situación dramática en Argentina, no estamos peleando contra una derecha normal. Si bien yo creo que Sergio va a ser presidente, hay muchas chances de que una derecha fanática, irracional e intolerante pueda competir por la Presidencia de la Nación. Entonces hay un bien superior a proteger, que es la estabilidad democrática, la paz de los argentinos”.

“No voy a decir que los locos son solamente del otro lado, aunque sí veo a una derecha rabiosa con planteos absolutamente disparatados que me preocupa. Pero la política está atravesando un momento de crisis, gente que opina con liviandad sin medir sus palabras o sus actos”, agregó Santoro, quien insistió en unirse con el radicalismo contra el movimiento libertario: “Veo tanta violencia, tanta descalificación personal. Cuando Sergio dice que hay que construir un gobierno de unidad nacional le está pegando en la tecla. Hay que terminar con la grieta, si seguimos por este camino puede haber sangre, la quisieron matar a Cristina porque hace años están inoculando odio”, declaró.

Asimismo, el diputado se inquietó: “Esta gente no es políticamente incorrecta, es humanamente incorrecta. No se puede gobernar un país como el nuestro con ese nivel de irresponsabilidad, con la frivolidad con la que declaran. Tengo la sensación de que es una película, unos niveles de angustia… Puedo tener diferencias con gente de JxC, pero no es lo mismo. Gente normal, radicales, del PRO, son mis amigos. Pero estamos hablando de gente que quiere vender órganos, vender niños, que suponen que todo tiene precio de mercado, que la única solución es la individual. Quieren romper relaciones con China, Brasil, dicen estupideces”.

“Sergio Massa y nuestro espacio político tienen virtudes y defectos como tenemos todos, pero déjense de joder, lo que está enfrente es una barbaridad. Realmente es un disparate, no hay discusión”, consideró Santoro y añadió: «Algo que me deja tranquilo de no ser candidato es que puedo decir esto: es un delirio lo que está pasando, no es una situación normal. Ni siquiera es Trump o Bolsonaro, esto es mucho más berreta, más inestable, es una fantasía. No se puede estar discutiendo esto”.

El excandidato a jefe de Gobierno porteño cree que “la dirigencia del PRO debería dejarse de joder”, inclinándose por el apoyo a Javier Milei en el balotaje y espetó: “¿Te los imaginás al frente de las Fuerzas Armadas y el aparato represivo del Estado? Por favor, imaginemos cualquier protesta, conflicto o tensión social y este tipo teniendo que tomar decisiones. Cualquier cosa puede pasar. Milei y toda la gente que lo rodea está verdaderamente al límite y no están capacitados para gobernar. Gobernar un país implica tener experiencia en la gestión, estabilidad emocional, contactos internacionales, agenda, equipo, un montón de cosas. Es un delirio lo que está pasando”, reclamó.

Por último, Santoro habló sobre el futuro de Unión por la Patria y aclaró: “Ni siquiera alcanza con ganarle a Milei, porque aunque pierdan van a seguir activando con mucho poder económico y de lobby. Hay que terminar con esto, volver al carril de la racionalidad. Me defino como un militante político, en el lugar que me toque. Argentina, además de renunciamientos, necesita humildad, así que imprescindible es ninguno. Yo estoy para ayudar al proyecto”, destacó.

