Lecciones en la despedida de un ex presidente

“La vida es hermosa. La vida es una y se va, y hay que darle sentido. Con todas sus peripecias amo la vida. Y la estoy perdiendo porque estoy en el tiempo de irme”. José Alberto Mujica Cordano, Pepe Mujica como lo conoce el mundo, está luchando contra el cáncer de esófago que le diagnosticaron en abril, cuyo tratamiento lo ha dejado “deshecho”. Ex presidente, ex diputado, ex senador, ex guerrillero, ex preso político; uno de los responsables de convertir a Uruguay en centro de peregrinaje para conocer a ese “viejo loco” que comandó al país desde una chacra de tres habitaciones en su Montevideo natal, habla de la muerte sin eufemismos ni coartadas. Y hablando de la muerte va dejando lecciones de vida