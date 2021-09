Lecciones sobre resiliencia de empresas que lograron recuperarse

Ahora que la crisis comienza a calmarse, sus esfuerzos comienzan a dar frutos, ayudándolas a competir de forma más efectiva y fortaleciendo su resistencia ante cualquier crisis futura. Las transformaciones pueden ser de ayuda para todas las compañías desde líderes de mercado, en busca de fortalecer su liderazgo, a organizaciones con una fuerte necesidad de un cambio estructural. Con un liderazgo fuerte y plan de transformación sólido, una compañía puede estar mal, pero nunca quedar fuera.

El desempeño en manos del management

En Boston Consulting Group, analizamos el desempeño en los últimos tres años de 8.000 compañías de 17 sectores de todo el mundo en una variedad de KPIs, como margen, ingresos, costos de los bienes vendidos, ventas, gastos generales y CAPEX. Los datos mostraron una historia interesante sobre la forma en que las compañías respondieron frente al COVID-19.

La pandemia afectó a algunas industrias mucho más que a otras. Los sectores automotrices, la moda y el lujo registraron caídas de ingresos de entre el 10% y el 15% en 2020 en comparación con el año anterior. Las compañías de Oil & Gas experimentaron descensos mayores al 20% y las empresas de viajes y turismo vieron caer sus ingresos en casi un 50%. Por el contrario, las empresas biofarmacéuticas y tecnológicas experimentaron un aumento del 7% y del 6%, respectivamente.

La cifra se desprende de un relevamiento privado sobre top management. La importancia entre “el dicho y el hecho” de una compañía tiene una relevancia casi exclusiva para gerentes y CEOs. La cifra se desprende de un relevamiento privado sobre top management. La importancia entre “el dicho y el hecho” de una compañía tiene una relevancia casi exclusiva para gerentes y CEOs.

Sin embargo, incluso en las industrias más afectadas, algunas empresas lograron superar a la competencia. Además, algunos ingresaron a la crisis enfrentando sus propios desafíos internos y habían iniciado procesos de transformación que estaban en marcha a comienzos de 2020.

Cuando una industria entera entra en crisis, algunos equipos directivos pueden verse tentados a usarlo como excusa para justificar un desempeño deficiente. Pero una de las conclusiones clave de la investigación fue que aun cuando toda una industria o región sufre, las compañías todavía pueden tomar medidas para mejorar su rendimiento en relación con sus pares e incluso invertir para posicionarse mejor frente a la próxima recuperación.

Cinco medidas para estimular la resiliencia en tiempos de crisis

No existe una sola manera de transformar las organizaciones durante una crisis: el enfoque correcto para enfrentarla dependerá de la posición inicial de la compañía y sus desafíos específicos. Pero algunas medidas pueden ayudar a las empresas a ser más resilientes frente a una crisis. Cuando se implementan en forma conjunta, estas medidas se fortalecen entre sí para generar resultados aún más sólidos.

1) Adoptar un enfoque holístico del desempeño. Las organizaciones más exitosas piensan más allá de la reducción de costos y al mismo tiempo, lanzan medidas rápidas para aumentar los ingresos en áreas como precios, centran los recursos en los productos y servicios más vendidos y activan la fuerza de ventas.

2) Los empleados primero. La pandemia y su impacto en la fuerza laboral ha recordado a los equipos directivos que los empleados son el activo más importante de una organización. Las compañías que priorizaron el bienestar de los empleados y su compromiso durante la pandemia transmitieron un mensaje claro generando lealtad.

3) Fuerte foco en lo digital. Durante la pandemia, muchas fábricas y locales cerraron, hubo una alteración en los patrones de compra y las cadenas de suministro globales se interrumpieron. Las empresas ganadoras priorizaron el cambio al comercio electrónico, las plataformas digitales y la automatización de procesos como un asunto de supervivencia.

4) Mantenerse ágil. Las condiciones cambiantes de una crisis desafían a los equipos de liderazgo a identificar la mejor forma de actuar. Los líderes fuertes hacen apuestas audaces y hacen lo que sea necesario para llevar adelante su organización.

5) Equipos de respuesta dedicados. Pocos planes desarrollados antes de una crisis seguirán siendo 100% aplicables. Las compañías exitosas forman equipos que puedan reaccionar rápidamente a las condiciones y desafíos cambiantes. En respuesta a COVID-19, estas empresas introdujeron nueva infraestructura, herramientas, procesos, estrategias y comportamientos, luego midieron los resultados y los ajustaron sobre la marcha.

Liderazgo empresas.jpg PORTADA

Todos los equipos de liderazgo enfrentaron desafíos durante COVID-19, pero para las compañías que estaban en plena transformación, la dificultad fue aún mayor. Sin embargo, la pandemia no fue la razón para dejar de implementar cambios. Para esas compañías, la crisis no solo fue un obstáculo más a superar, fue una oportunidad para reagruparse y realizar ambiciosos cambios que tal vez no hubieran sido posibles en circunstancias normales.

Al ceñirse a los objetivos de su transformación, estas compañías pudieron seguir avanzando y hasta se estabilizaron para capitalizar la recuperación. Por eso, todas ellas ofrecen una lección práctica sobre lo que es posible conseguir a través de la transformación.

Managing Director & Senior Partner de BCG.