Lectura oblicua

Me encanta leer sus libros. Mi esposa es una lectora admirable. Curiosa, selectiva, y apasionada. De las que subrayan renglones y escriben los márgenes. Basta abrir uno cualquiera, y en las primeras páginas estarán indicados los puntos que le interesaron, como invitaciones a visitarlos. Las páginas están llenas de signos, y muchas escritas con su letra minúscula y clara. Me gustan por eso y, además, y no es ocioso señalarlo, porque compra y lee libros que yo jamás elegiría. No porque no me gusten, sino simplemente por desconocimiento, falta de curiosidad o mera distracción.

De este modo me topo con libros que son pura sorpresa, pura novedad, elegidos con esmero y justicia. Así, he leído con detenimiento y gusto autoras de las que solo hubiera conocido algún que otro libro, algún que otro eco. Me leí enterito a Virginia Woolf, con la que me había cruzado hace muchos años y solo en Orlando. Y a Natalia Ginzburg, que para mí era solo una nota al pie de la literatura italiana, dominada en mi recuerdo por Pavese y Montale. Y una cantidad de autoras irlandesas, de las que me hubiera quedado solo con Claire Keegan por pereza y perplejidad. Mujeres escritoras, es cierto. Alta literatura, sería mejor señalar. Que si no fuera por esa forma oblicua de toparme con ellas, las hubiera perdido para siempre. Alguien señaló para mí un tesoro con el que no hubiese tropezado.