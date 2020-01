Legisladora Española fue a votar al Congreso pese a su avanzado cáncer y la aplaudieron de pie

Este hecho poco usual que causó gran conmoción, y se ha viralizado a nivel mundial, ocurrió el pasado miércoles en la legislatura española, en el marco de una sesión decisiva para que Sanchez pueda ser reelegido como presidente del Gobierno.

Estamos hablando de Aina Vidal, ella tiene 34 años y padece un agresivo cáncer que le provoca muchísimos dolores, por lo cual debió ausentarse en la primera votación que había tenido lugar el pasado domingo (aunque en esa oportunidad su voto no era decisivo ya que no existía mayoría absoluta para ser derrocado).

Este acontecimiento, dio un ejemplo de compromiso hacia dentro y hacia fuera del Congreso Español: o quizás simplemente para todos los que ocupan un lugar, desde donde tienen el privilegio de todos los días hacer mucho o aportar su granito de arena para trasformar la realidad en la que están inmersos ellos y todos.

Por un lado hacia los ciudadanos que la votaron y confiaron que los representaría con coherencia, responsabilidad, idoneidad, lealtad, compromiso y convicción; que es lo que necesitamos especialmente, en el ambiente político. Si observamos lo que causó esta » ovación » deberíamos replantearnos que el porqué nos resulta tan extraordinario, habiendo miles de casos para enumerar en la vida cotidiana o agenda de todo ciudadano y por supuesto que con más razón en quienes deberían ser servidores públicos, sin embargo que haya ocasionado semejante conmoción o nos llame la atención para considerla un ejemplo( que no deja de serlo), es que no es algo típico ni usual que observemos a diario.

La diputada española Aina Vidal: pertenece a la coalición de izquierdas Unidas Podemos (UP) que apoyan a Pedro Sanchez, el contexto era el siguiente: se trataba de una sesión definitiva para la investida o caída del socialista al cual ya nos hemos referido anteriormente.

Por otra parte, la mayoría de los diputados de Vox, que se trata de (integrantes de un partido de extrema derecha), optaron por permanecer sentados y expectantes, cabe mencionar que ninguno aplaudió, a excepción de Mirela Borrás, quien si se levantó y la ovacionó.

Para finalizar: quizás deberíamos replantearnos no sólo en este caso ni cerrandonos en el ámbito político, o de quienes ocupan lugares de representatividad o de poder, repensar más profundamente desde una perspectiva o cuestión de humana: ¿nos llama la atención en extremo algo que debería ser usual?, ¿qué ocurre con la grieta más allá de la política, tan instalada en nuestra sociedad?, donde vemos al otro como enemigo, lejos de querer dar lecciones de nada, hablar usos y costumbres, educación o moralinas, sino simplemente de una realidad o situación de convivencia que nos atañe y tiene inmersos a todos. ¿Qué nos está pasando como sociedad, que creemos que para sobrevivir o tener nuestro lugar no nos lo podemos ganar por derecho propio sino siempre atacando, al que no piensa igual o vemos como amenaza?.

Quizás deberíamos replantearnos o abrir el debate, más allá del color, nacionalidad, postura política, creencia religiosa, oficio o trabajo que se desempeñe, elección sexual o de vida, y tantos otros ejemplos más, todos somos seres humanos que tratamos de hacer lo mejor que podemos. Quizás si nos uniéramos o simplemente abrazáramos las diferencias, nos enriquecería tanto, que la ola de violencia instalada en nuestra sociedad, decrecería. Puede sonar utópico, pero si tenemos la suficiente humildad y sabiduría como para aceptarmos sin prejuzgar, la apertura hacia el otro o simplemente respetarnos como un iguales, estaríamos más unidos, y este país o el mundo sería un lugar mucho más agradable para vivir y desarrollarse en lo personal, económico, cultural y en todos los ámbitos de la vida.

Para esto deberíamos dejar de mirarnos tanto el ombligo y aceptar que todos somos iguales y muy diferentes a la vez, y eso es lo más maravilloso y enriquecedor. ¿Utopía? quizás no, hay muchas personas desde el anonimato que viven en armonía y hacen mucho por los demás, quizás más que quienes trabajan o tienen un lugar donde la vocación de servicio debería estar presente en su esencia como requisito fundamental. Algunos ejemplos son las mamas en lugares postergados, intelectuales, docentes, amas de casa, profesionales, médicos, jóvenes, y tantos ciudadanos que transitan todos los días las calles y pasan desapercibidos.

Como decía Facundo Cabral: «El bien es mayoría pero no se nota porque es silencioso, una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que destruye hay millones de caricias que alimentan la vida».