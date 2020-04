Legisladores de todos los bloques respaldan la ampliación del aislamiento obligatorio

Legisladores nacionales de todos los bloques avalaron hoy la decisión del presidente Alberto Fernández de extender hasta el fin de la Semana Santa el aislamiento social y obligatorio para evitar la propagación del coronavirus y coincidieron en afirmar que es la medida necesaria para aplanar la curva de contagios.

El presidente de la comisión de Presupuesto de la cámara baja, Carlos Heller, manifestó su respaldo “absoluto” a la decisión del Presidente y destacó la “valentía y la firmeza” del mandatario para evitar la propagación del coronavirus.

“Estoy absolutamente de acuerdo con el Presidente y no es formal. El usó esta frase: Una vida que se pierde no se recupera mas, una economía que se daña se recupera, y es así”, aseguró Heller en declaraciones a AM 990.

Para la diputada nacional del Frente de Todos por Jujuy, Carolina Moisés, “cuando dentro de algunos años la historia recoja las crónicas de los días de la pandemia, la frase del presidente Alberto Fernández sobre que ‘de la economía se vuelve, de las muertes no se vuelve más’, tendrá varias páginas por su enorme significado político, ético y moral”.

“No hay contradicción entre la salud y la economía: la cuarentena obligatoria está conteniendo la diseminación social del coronavirus y hará que Argentina tenga menos pacientes graves, y la enorme batería de medidas económicas implementadas por el Gobierno es un apoyo concreto para las familias más empobrecidas y para la pymes y los comerciantes“, aseveró Moisés a Télam.

El presidente del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, respaldó también la decisión del gobierno nacional y sostuvo que “lo principal es cuidar la salud de los argentinos, sin olvidar la economía y los puestos de trabajo”.

Acompaamos la decisin de prolongar el aislamiento obligatorio. Entre todos tenemos que cuidar la salud pblica, el trabajo y la economa de los argentinos. — maxi ferraro (@Maxiferraro) March 30, 2020

“También creemos imprescindible garantizar la estructura sanitaria en toda la Argentina, médicos, camas y respiradores. Se debe asistir a casos urgentes y deben incrementarse los testeos”, aseguró Ferraro a esta agencia

Desde el radicalismo, la diputada por Mendoza Claudia Najul aseguró a Télam que la continuidad de la cuarentena es una buena medida “para tratar de aplanar la curva y que logremos bajar la cantidad de contagios”.

Para la diputada, ex ministra de Salud de Mendoza, “este camino busca tratar de aplanar la curva y bajar la cantidad de contagios para que el sistema de salud no se vea afectado y pueda atender a toda la gente que se vaya enfermando de la mejor manera”.

– @ClauNaj: “La extensin de la cuarentena est muy bien y los cientficos que consulta el Presidente son lo mejor que hay en el pas. Tambin tenemos que testear a mucho.ms gente para saber cundo y cmo saldremos”. Por @auroraradiofm 91.3 — La Picada, por el 91.3 (@LaPicada913) March 30, 2020

En tanto, el senador de Juntos por el Cambio Julio Cobos presentó una serie de propuestas para amortiguar el impacto del confinamiento y beneficiar a los trabajadores, como el otorgamiento de líneas de crédito para pago de salarios, prohibición de corte de servicios públicos y de telefonía celular, así como un aumento del límite de las tarjetas de crédito y descubierto bancario.

Además, Cobos propuso mantener las prestaciones de las obras sociales y medicina prepaga mientras dure la emergencia a sus afiliados, así como incorporar a las actividades esenciales a la construcción privada para que con las debidas medidas, se agreguen a los sectores productivos activos.

“Si el Presidente se reúne con sus funcionarios, intendentes y expertos y pone el cuerpo, me parece que los otros poderes tienen que hacer lo mismo”, dijo el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, en declaraciones a radio Mitre.

En ese sentido, el ex senador nacional consideró que el Congreso debería funcionar y “no estar ajeno” a las decisiones que se toman para paliar los efectos económicos derivados de la pandemia de coronavirus y advirtió que “la cuarentena no puede ser eterna”.